Ich bin kein Jüngling mehr, den die überschüssige Lebenskraft hinauskatapultiert in die Welt. Manchmal stehe ich vor dem Spiegel, betrachte mein sich lichtendes graues Haar, die von Meerluft und Wüstenwind gerauhte Haut und schüttle den Kopf. Einem Globetrotter über Fünfzig geht es wie dem Casanova gleichen Alters: Was in der Jugend als Manifestation überbrandender männlicher Vitalität bewundert wurde, erscheint dann auf einmal deplaciert, tragikomisch. So wie Treue die Tugend des reifen Mannes ist, so auch seßhafte Einordnung, weise Auswertung der Erfahrungsfülle eines reichen Lebens, für Mitbürger, Kinder und Kindeskinder. Ist Reisen, ist der Drang nach dem Neuen nicht im Grund das Vergnügen der Unreifen, welche die starke Erregung des äußeren Wechsels, des Abenteuers brauchen, weil ihnen der Geschmack für die subtileren Nuancen der Alltäglichkeit abgeht? Ein Reisebuch? Der Verleger runzelt fast verächtlich die Stirn: Warum nicht ein Roman, eine ausgelebte, ausgestaltete Wirklichkeit statt der zufällig erhaschten Erfahrung des Nomaden?

Und doch reise ich immer noch, fast ohne Unterbrechung. Gewiß, ganz anders als vor zwanzig Jahren, als ich mein Dasein als permanenter Globetrotter begann. Damals war die Ferne noch das Magische, und das Rollen der Räder unter mir war mit dem Pochen meines Herzens gleichgestimmt. Inventaraufnahme der Welt: Der Drang gehört zu einem jungen Menschen. Die Akropolis und die Pyramiden, Angkor Vat und Pekings verbotene Stadt, Manhattans Wolkenkratzer und Machu Picchu: Wie schön die Zeit, wo ein Stern im Bädecker einem noch eine Woche Fahrt wert war! In überfüllten einheimischen Autobussen, in drittrangigen Hotels: Niemand erlebt die Welt so elementar wie der Vagabund. Ohne Zeitgefühl, dahintreibend die Ereignisse und die Dinge und die Menschen organisch in den eigenen Lebensbereich treten zu lassen, darin ist der Tramp, verglichen mit dem Touristen der begründete Abenteuerer. Und da die Armut eine tiefere Beziehung zum Elementaren hat, fängt mit dem eigenen Wagen (den nur reisende Greenhorns als technisches Mittel der Entdeckung preisen) und dem katzbuckelnden Portier des Luxushotels die Entfremdung der Fremde an.

Ich bin noch heute stolz auf eine völlig absurde Wahl, die ich auf meiner Südamerikareise in Ayacucho in den peruanischen Anden traf. Die Autobuslinie nahm in diesem historischen Städtchen ein Ende. Nur offene Lastwagen fuhren nach Cuzco weiter, Mann und Ware hochgestapelt, schwankend in der Tropensonne und der dünnen Bergluft. Aber war mir das Glück nicht wohlgesinnt? Ein gelber Buick hielt auf der Plaza. Drin ein Amerikaner mit zwei Kindern, Ingenieur auf dem Weg nach La Paz. Ob ich morgen früh mitfahren wolle? Herzlich eingeladen.

Selbstverständlich, vielen Dank, hätte jeder halbwegs vernünftige Reisende (und sogar ein Tramp) gesagt. Ich aber zögerte, schaute auf den gelben Buick, dann auf die zerbröckelnden Kolonialfassaden des Städtchens, die Indios in ihren schäbigen gestickten Gewändern. Wenn du in diesen Wagen steigst, sagte ich mir, wird diese urtümliche Welt für dich zum Zoo, zum abgegitterten Schauobjekt. Du fühlst und riechst sie nicht mehr. „Nein, danke“, hörte ich mich fast ungläubig sagen. Das bedeutete drei Tage geschüttelte Knochen, Stehen und Kauern auf Säcken und Planken, unaufhörliche Serpentinen hinauf über eisige Pässe, hinunter in die Glut schwüler Quebardas, als Gesellschaft Bauern, die stumm, mit verglasten Blicken Coca kauten, fühllos für Kälte, Hitze, meine Gegenwart. Die Fahrt war furchtbar und grandios. Ich möchte sie nicht wiederholen und nicht missen. Heute sitzt mir Peru unter der Haut.

Es ist dies eine der wunderlichen Erfahrungen meines Reiselebens: daß die harten Erlebnisse mir tiefer in der Einnerung weiterleben als die angenehmen. Und das ist ja wohl der Reiz des Abenteuers überhaupt: daß selbst die Lebensgefahr, in der wir uns als stärker erwiesen als die üble Gunst des Schicksals, als ein Sieg erscheint gegenüber der bloß hedonistischen Spannungslosigkeit. Darum locken uns ja auch Landschaften, die uns eigentlich schrecken sollten: das Hochgebirge, die meerumbrandeten Klippen, die Wüste.

Wenn ich an die Wüste denke, tauchen nicht die romantisch-farbigen Visionen eines Sonnenuntergangs bei den Pyramiden als erste Erinnerung auf, sondern jene Nacht in der Sahara, wo ich am Ende der Regenzeit stundenlang zu Fuß einen Morast durchwatete, der keinen Jeep mehr trug. Selbst die Kamele, die meine eingeborenen Gefährten trugen, sanken klagend bis an die Knie ein und rissen sich so verzweifelt hoch, daß ich es vorzog, selber meinen Weg durch die Nacht zu suchen, barfuß, trotz der Dornen und der Schlangen, vor denen man mich warnte. Stimmungsbilder vergißt man schnell – aber nicht die Gier, mit der ich, wieder auf festem Boden, die kühle Kamelmilch literweise in mich goß, um meinen Brand zu löschen.

Ist es nicht das, was uns im Grund an unserem Alltag stört: die Fadheit des Komforts, die einlullerische Langeweile moderner Lebensannehmlichkeit?