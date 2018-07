Inhalt Seite 1 — Berliner Augenwischerei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Weil er annehmen mußte, daß „angesichts der oft emotionalisierten Atmosphäre in den Sitzungen der Fakultät ein mündlicher Vortrag nicht die erhoffte Wirkung zur Folge haben dürfte“, schrieb der erste Sprecher der Philosophischen Fakultät an der FU Berlin einen Brief an den Dekan eben dieser Fakultät. Darin ist einiges von dem aufgezeichnet, was sonst selten aus den verschlossenen Sitzungssälen deutscher Universitäten in die Öffentlichkeit dringt.

Anlaß der Querelen war ein Flugblatt, das der Studentenvertreter zu Beginn dieses Semesters seinen neu immatrikulierten Kommilitonen in die Hand gedrückt hatte. Darin hatte er ein paar der Mißlichkeiten geschildert, die die neuen Studenten an der Hochschule erwarten, dabei einige besonders markante Fehlleistungen mit den Namen der Verantwortlichen versehen, das „Berliner Modell“ die „größte Augenwischerei aller Zeiten“ genannt und das Ganze mit einem Stalin-Zitat gewürzt.

Gerade das Berliner Modell der studentischen Beteiligung an den Universitätsgremien aber ist die heilige Kuh vieler Berliner Hochschullehrer; weil in der Philosophischen Fakultät ein Vertreter der Studenten und vier des akademischen Mittelbaus mit rund achtzig Ordinarien um einen Tisch sitzen, glaubten Rektor und Dekan die Mitbestimmung „in einer im ganzen deutschen Universitätsraum einzigartigen Weise garantiert“. Kein Wunder, daß sie empört reagierten, ein Ordinarius „Goebbels-Methoden“ sagte, ein anderer erklärte, mit „Schlägern“ und „Demagogen“ nicht an einem Tisch sitzen zu wollen.

„Es ist einigermaßen unbefriedigend zu erfahren“, heißt es in dem Brief an den Dekan der Fakultät, „daß Professoren ihr Verhalten auf dieser Sitzung nachträglich mit dem Hinweis zu rationalisieren sich bemühten, ihnen sei der genaue Text meines Flugblattes nicht bekannt gewesen. Der Beifall bzw. das Schweigen angesichts des Vorwurfs der ‚Goebbels-Methoden‘ sowie die Ad-hoc-Interpretationsversuche lassen sich damit sicherlich nicht erklären.“

Was dem Sprecher der Studenten in dieser Fakultätssitzung widerfuhr, widerfährt beinahe täglich studentischen Vertretern an beinahe allen deutschen Universitäten. „Beinahe alles, was Studenten und andere Kritiker an Analysen und daraus abgeleiteten Vorwürfen gegen die Universität und ihre Organisation in den letzten Jahren formuliert haben, fand seine erschreckende Bestätigung. ... Daß die strukturbedingten Gegensätze (Lehrstuhlinhaber – Mittelbau – Studenten) antagonistischer Natur zu sein scheinen, ... daß eine Mitbestimmung (von Selbstbestimmung ganz zu schweigen) der Studenten in sie elementar betreffenden Fragen ... bei vollem Bewußtsein der wahrscheinlichen psychologischen Folgen verhindert, niedergestimmt werden kann, daß gegenüber einzelnen Studenten, der Studentenschaft und ihrer Vertretung nur noch mit pauschalen und irrationalen ... Verdammungsurteilen und Beleidigungen argumentiert wird, ... daß schließlich konsequente und problembewußte Beiträge zur Studienreform und zur inneruniversitären Hochschulreform kaum zu hören sind, die Fakultät trotz der drohenden Eingriffe von staatlicher Seite (auf die sie von den studentischen Fakultätssprechern ständig hingewiesen wird) in Agonie verharrt – all dies hätte wohl auch schon vor der letzten Fakultätssitzung den Studentenvertretern bekannt sein müssen.“

Es hätte in der Tat bekannt sein müssen. Keinem Argument begegnet man in der Diskussion um die studentische Beteiligung an den Entscheidungen der Universität von seiten der Hochschullehrer häufiger als dem Hinweis darauf, Studenten seien ja nur für kurze Zeit an der Universität, hätten deshalb kein Verantwortungsbewußtsein und seien darum ungeeignet für die Planung längerfristiger Projekte; außerdem seien sie arrogant und selbstbewußt und überzeugt, keine Fehler zu machen. Nicht nur in Berlin, an allen deutschen Hochschulen haben die Studenten inzwischen bewiesen, daß „die Behauptung, die anti-autoritär engagierten Studenten seien zur Selbstkritik, zum Infragestellen ihrer eigenen Positionen nicht willens oder fähig“, sich „angesichts der Realität in öffentlichen Diskussionsveranstaltungen ... in Vollversammlungen auf allen Ebenen der Universität sowie in Interviews, Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen selbst ad absurdum“ geführt hat.