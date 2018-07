Es war noch ein Tag zu vergeben und so kam zu dem „Tag des Baumes“, zum „Vatertag“, dem „Tag der Einheit“, „Weltspartag“, „Volkstrauertag“, „Muttertag“, „Tierschutztag“, dem „Verkehrserziehungstag“ und anderen endlich noch der „Tag des Straßenverkehrs“. In diesem Jahr wurde er sogar zum ersten Male simultan begangen: Evangelische und katholische Amtsstellen konnten sich 1968 in brüderlichem Verständnis über die Verkehrserziehung einigen, nachdem der „Tag des Straßenverkehrs“ zwei Jahre lang (so lange gibt es ihn schon) eine rein katholische Aktion gewesen war.

Ein Prälat, ein Kirchenrat, ein Pfarrer, ein Verleger, zwei Verkehrswachtvorsitzende und die Vertreter von drei Polizeipräsidenten waren zum Auftakt des „Tages des Straßenverkehrs“ in Köln aufgeboten. 90 Minuten lang erklärten sie Journalisten ihr Anliegen. Sie erklärten es biologisch und philosophisch, anthropologisch und eschatologisch, soziologisch und verkehrtpsychologisch. Sie sagten zum Beispiel: „Der Verkehr ist eine ungeheuer symbolische Erscheinung...“ und „zeigt sich doch auch hier der Zustand des gefallenen und wiedererlösten Menschen .. Und:

„Rund 17 000 Verkehrstote, rund 461 000 Verkehrsverletzte und rund sieben Milliarden Mark Sachschaden im Jahre 1967 beweisen, daß auch diese neue, fortschrittlichste Form menschlicher Existenz mitten im Frieden brüchig ist.“

Ergo: Man kann auch nicht einfach sagen, daß das eklatante menschliche Versagen im Straßenverkehr rein technisch-taktischer Art sei; es werde also mit zunehmender verkehrstaktischer Erfahrung unserer Gesellschaft und des einzelnen gleichsam automatisch abnehmen. „Die Unfallursachenforschung beweist nämlich, daß hinter den sogenannten Primärursachen in der großen Mehrzahl der Fälle eine Hintergrundursache steht, die – bei etwa 60 Prozent der Unfälle – ein sittliches, mit den Qualitäten von Schuld und Sühne belastetes Versagen beinhaltet

Es ist also, wie Dr. Wilhelm Peuler dem Auditorium erklärte, „die Geneigtheit zur Sünde, die sich im Verkehr manifestiert“. Dr. Wilhelm Peuler hat auch die Lösung gefunden: „Verkehrs-Theologie“. Nicht nur am Tag des Verkehrs – nein, jeden Tag kämpft er gegen diese Sünde mit Predigtvorschlägen und Unterrichtsempfehlungen, Broschüren und Flugschriften, Plaketten und „Verkehrs-Gebets-Zetteln“.

Dr. Wilhelm Peuler steht nicht allein da. Er hat auch nicht nur die Geistlichkeit der beiden Konfessionen hinter sich, wir alle steuern gern unser Scherflein zu seinem großen Werk bei – wenn auch via Finanzamt, Bundeshaushalt, Verkehrsministerium. Und das Ministerium scheint nicht kleinlich zu sein. Eine dicke Mappe dieser Druckschriften, 760 Gramm schwer, konnte der aufmerksame Zuhörer dankbar mit nach Hause nehmen. 505 Gramm des gedruckten Materials stammen aus dem Verlag „Wort und Werk“ in Köln, der Verlagsinhaber heißt: Dr. Wilhelm Peuler. Heinz D. Stuckmann