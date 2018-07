Inhalt Seite 1 — Buh für Schuh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

OPUS

Stück von James Saunders

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg

James Saunders hat eine Schlappe erlitten. Vor drei Jahren war der (1925 geborene) britische Dramatiker auf seinem ersten Höhepunkt angelangt: "Ein Duft von Blumen" wurde an rund zwanzig deutschen Theatern gespielt. Dieses zweite abendfüllende Stück erreichte die Hauptbühne in den großen Häusern, nachdem Saunders’ Erstling "Ein Eremit wird entdeckt" mit nicht geringerem Erfolg über die Studiobühnen gegangen war. Hat sich der Autor die Kritik, die hier und da an seinem Erfolgsstück geübt wurde, allzusehr zu Herzen genommen?

Ein halbes Dutzend "Kritiker" laufen durch "Opus", den dritten abendfüllenden Spielanlaß von Saunders. Er gebraucht sie zur Konversation und teilweisen Vorführung eines "Stücks" aus dem Jahre 2000, das als Utopie auf das Jahr 3000 ausblickte und nun diesen Herren, die im Jahre 4000 auf einem anderen Stern leben, als Erdenrest in die Hände gefallen ist – man sieht, verworrener, als er sein Stück konzipiert hat, geht’s wirklich nicht.

Bisher war Zentralthema für die Bühnenarbeiten von Saunders die Unmöglichkeit von Logik, seine Hauptfigur der Tod, "Absurdität" das Bekenntnis zum Leben. Bestechend an der Entwicklung des Schriftstellers, wenn man auch seine fünf Einakter heranzieht: Er ist kein Stildoktrinär, er probierte als "Frage-und-Antwort-Schema" Vorbilder durch, die vom psychologischen Drama bis zu Ionesco und Beckett reichten. Jetzt versuchte er sich erstmals an Zivilisationskritik in der Form einer Utopie.