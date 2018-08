Der Schutz der Minderheit wird heute besonders groß geschrieben. Was ist aber, wenn eine Minderheit, die zudem noch das Recht auf ihrer Seite hat, vernünftige wirtschaftliche Lösungen verhindern will? Dieser Fall ist jetzt bei der beabsichtigten Kooperation zwischen der Gruppe AEG/Telefunken und der Kommanditgesellschaft Telefonbau und Normalzeit Lehner & Co (TN) eingetreten. Die AEG will eine Sperrminorität von 15,01 Prozent des 36 Millionen Mark betragenden TN-Kapitals übernehmen. Nach 15 Jahren soll die AEG dann in den Besitz der Majorität gelangen.

Mit dieser Transaktion schließt die AEG eine Lücke auf dem Gebiet der Fernsprechtechnik, die schon immer als störend empfunden wurde. Aber drei der 55 TN-Anteilseigner sind gegen den Anschluß. Sie besitzen zwar nur 2.3 Prozent des Kapitals, können sich aber auf die Satzung berufen, wonach Geschäftsanteile nur an andere Anteilseigner verkauft werden dürfen. Die Opponenten haben den für diesen Fall vorgesehenen Schiedsrichter angerufen.

Sie wollen offensichtlich keinen höheren Preis für ihre Anteile, sondern den Anschluß an einen anderen europäischen Konzern. Nach den Buchstaben der Satzung kann weder die Majorität noch die Minorität ihren Willen durchsetzen. Soll deshalb nichts geschehen? Lernen wir daraus: Satzungen, die einstimmige Beschlüsse vorsehen, sind unpraktikabel. kw