Inhalt Seite 1 — Der verschleierte Pigment-Defekt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joshua Lederberg

Warum sind die Neger schwarz? Diese Frage beschäftigt die Gelehrten seit Aristoteles. Eine befriedigende Antwort kennen wir auch heute noch nicht; dabei wäre es wichtig, mehr darüber zu wissen, weil doch kein anderes Merkmal die verschiedenen Menschenrassen so kraß voneinander unterscheidet wie die Hautfarbe.

In einem Briefwechsel, der in der Zeitschrift „Science“ abgedruckt ist, weist der Biophysiker Dr. M. Scott Blois von der Stanford-Universität darauf hin, daß das dunkle Hautpigment, das Melanin, in der Natur sehr weit verbreitet ist. Man findet es in Pilzen, Bananen und Insekten ebenso wie in Vögeln und Säugetieren. Nur die weißpelzigen Tiere der Arktis und einige Höhlenbewohner haben das Pigment nicht in ihrem Organismus. Und beim Menschen sind nur die Albino-Mutanten frei von Melanin.

Das Vorkommen von Melanin ist also charakteristisch für Menschen und fast alle Tierarten. Seine offensichtliche Funktion besteht darin, die tieferen Partien des Körpers gegen schädliche Sonnenstrahlen abzuschirmen.

Vor einigen Monaten wurde die Möglichkeit erwogen, daß im nicht pigmentgeschützten Körper vom Sonnenlicht eine bedrohliche Überproduktion von Vitamin D hervorgerufen werden könnte (vgl. ZEIT Nr. 33/67). Das ist gewiß nur eine unter vielen vom Licht induzierten chemischen Reaktionen, die das Melanin verhüten soll, und wohl auch nicht die gefährlichste; denn es müßte schon Vitamin D in erheblicher Überdosierung erzeugt werden, um eine giftige Wirkung hervorzurufen.

Wie die meisten Fragen, die Weiße im Zusammenhang mit Rassenproblemen stellen, ist auch die eingangs erwähnte falsch formuliert. Nicht „Warum sind Schwarze schwarz?“ ist das Rätsel, sondern: „Warum sind Weiße weiß?“ Wie konnte die Mutante der Spezies Mensch, die den Lichtschutzstoff Melanin in geringstem Maße besitzt, trotz des dadurch wahrscheinlich hervorgerufenen biologischen Nachteils überleben? Wird hier ein biologischer Defekt von der Zivilisation lediglich verschleiert? Wäre er nicht längst behoben, wenn ihn nicht Tradition, Phantasie und soziale Diskriminierung künstlich erhalten hätten?

Fragen wir nach Gründen für die – selten vorkommende – Hellhäutigkeit bei Tieren, dann liegen etwa beim weißen Fuchs und beim Polarbären Antworten nahe, wie: Das weiße Fell ermöglicht den Tieren eine bessere Tarnung in ihrer spezifischen, nämlich schneebedeckten arktischen Umwelt; oder: Die lichtdurchlässige Haut erlaubt eine maximale Vitamin-D-Produktion unter der nur spärlichen Bestrahlung durch die arktische Sonne. Beim Menschen jedoch läßt die gegenwärtige geographische Verteilung der verschiedenen Hautfarben keine sinnvolle Erklärung solcher Art zu, ausgenommen vielleicht die Tatsache, daß dunkelhäutige Menschen bevorzugt in Gegenden mit feuchtwarmem Klima vorkommen, mithin die stärkere Pigmentierung nicht mit intensiver Sonnenbestrahlung, sondern vielmehr mit Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit korreliert ist.