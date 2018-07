Ein Regime aut der Suche nach der Respektabilität

Es steht Ihnen völlig frei, wie Sie dieses Regierungssystem charakterisieren wollen. Das richtet sich nach der objektiven Situation.“

Georgios Papadopoulos, Chef der griechischen Militärjunta, Premierminister, Verteidigungsminister und Informationsminister in einer Person, läßt sich eine Zigarette reichen, nimmt einen hastigen Zug, wartet die Übersetzung ab und beobachtet mit flinken Blicken die Wirkung seiner Worte auf die Journalistenrunde. Der mittelgroße Mann, dessen Gesicht Intelligenz und Schläue verrät, verleugnet auch in Zivil nicht den Offizier, der er zeitlebens gewesen ist; seine Haltung ist straff, seine Antworten kommen ohne Zögern, knapp, präzise. Ausflüchte macht er nicht. Viel Federlesens vermutlich auch nicht.

Ich muß an den Händler aus der Kupfergasse denken, der mitten in unserem Preisdisput plötzlich ausrief: „Alles Faschisten! Hitler kaputt, Mussolini kaputt, Papadopoulos ...“ Die Regierungsoffiziellen freilich mögen das Wort „Faschismus“ nicht hören. „Wir haben weder eine Ideologie noch einen Führer noch eine Partei.“ Im strengen Wortsinn sind die herrschenden Militärs ohne Uniform tatsächlich keine „Faschisten“. Aber gar so weit ist die Faschismus-Definition, wie man sie bei unserer Außerparlamentarischen Opposition antrifft, nicht von der griechischen Wirklichkeit entfernt. Und jedenfalls kann dieses Mitglied des Europarats und des Atlantikpaktes zur Zeit nicht das Prädikat Demokratie für sich beanspruchen. Staatssekretär Christopoulos vom Außenministerium: „Wir haben zwar die Demokratie abgeschafft, aber nicht die Beziehungen zu unseren demokratischen Freunden.“ Aber er fügt gleich hinzu: „Es besteht gar kein Anlaß anzunehmen, bei uns entstünde eine organisierte, monolithische Diktatur. Ausschlaggebend ist doch das demokratische Gewissen. Eine Diktatur läßt sich in unserem Volk nicht auf die Dauer durchsetzen.“

Immer wieder wird in den Amtsstuben, aber auch von Industriellen und Bankiers beteuert, daß sich Griechenland in der Phase des Übergangs zur wahren, echten Demokratie befände, ja, eigentlich habe es nie aufgehört, eine Demokratie zu sein, denn es seien doch nur einige Artikel der Verfassung vorübergehend außer Kraft gesetzt worden.

„Ruhe und Ordnung“

Enttäuscht, mißmutig, zuweilen zornig reagieren die Offiziellen, ihre Helfershelfer und Freunde auf die Proteste des Auslandes, die offene Einmischung der Schweden etwa, die Warnungen der Europäischen Versammlung, den offenen Brief der deutschen Sozialdemokraten. „Warum das alles?“ fragte Christopoulos. „Haben sich etwa griechische Journalisten darum gekümmert, wie das deutsche Grundgesetz aussehen soll? Wenn Sie den Sturz der griechischen Regierung verlangen, warum dann nicht auch den Sturz der Regierungen in der Sowjetunion und den Ostblockländern?“ „Nun, Griechenland gehört einem Bündnis an, das die Freiheit auf seine Fahnen. geschrieben hat. Die Freiheit ist unteilbar.“ Der Staatssekretär kann sich ob dieses Einwandes ein Lächeln nicht verkneifen. „Und was ist mit Portugal, mit Spanien, mit Frankreich?“ Diktatoren lieben es nicht, beim Namen genannt zu werden.