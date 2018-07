Inhalt Seite 1 — In der Kürze liegt die Kunst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

In einem altpersischen Kochbuch finden wir den Hinweis, daß Hirsebrei am besten gerät, wenn der Jupiter in Quadratur zum Mond steht. Und wenn der Übersetzer eines baskischen Kochbuches nicht irrt, haben wir ein gutes Bohnengericht zwölfmal überkrusten zu lassen – jeweils anderthalb Stunden lang –, damit der verwöhnte Gourmet nicht die Serviette hinschmeißt und enttäuscht unser Haus verläßt.

Wer sich daran macht, solche Rezepte zu befolgen, braucht eine Prise Mut und eine große Portion Ausdauer. Es ist, als ginge man nach der Lektüre eines Wagnerlibrettos ins Bayreuther Schauspielhaus: Was man zu Hause in einem knappen Stündchen überflog, dauert plötzlich sechs Stunden – und was für Stunden!

So liest sich eine gastronomische Regieanweisung "4 Eßlöffel Kalbsjus", die für eine besondere Art Rumpsteaks benötigt werden, ganz harmlos. Wenn man aber beginnt, diese vier Löffel Kalbsjus zuzubereiten, ist man unversehens in eine Arbeit verwickelt, die zwei Tage dauert. In der Zwischenzeit haben die hungrigen Gäste die Rumpsteaks ohne Kalbsjus gegessen.

"Es war ganz gut", meinen sie hinterher. "Aber gemessen an dem Aufwand, den er mit der Kocherei getrieben hat, könnte man sagen: Es fehlte noch was dran."

Eben – die Kalbsjus.

All diese Sorgen der Kochbuch- und Librettoleser werden jetzt gegenstandslos: Die Industrie hat einen Radar-Grill auf den Markt gebracht, der ein Huhn in zwei Minuten, einen Pfannkuchen sogar in dreißig Sekunden gar kriegt.