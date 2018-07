Der Berufsverband bildender Künstler in Frankfurt gab in diesen Tagen die Gründung eines Vereins „Bild-Kunst“ bekannt, der die Rechte und Ansprüche bildender Künstler auf Bundesebene wahrnehmen und vertreten will. Ähnlich wie die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, die Komponisten bei der Durchsetzung ihrer Urheberrechte vertritt, soll die „Bild-Kunst“ den Künstlern angemessene Rechte (sprich Honorierung) bei der Reproduktion ihrer Werke sichern.

Es ist nicht von ungefähr, daß die bildenden Künstler gerade jetzt ihre Ansprüche geltend machen, sich auf Rechte besinnen, die ihre Kollegen von der Musik seit einigen Jahrzehnten durchgesetzt haben. Zwar sind immer noch viele Museen und Ausstellungen leer, zwar paßt dem Gros des Publikums noch immer die ganze (heutige) Richtung nicht, und immer noch gehört das Gros der Maler und Bildhauer zu den wirklich armen Leuten im Lande – dennoch hat die bildende Kunst in den vergangenen fünf Jahren im Bewußtsein der Gesellschaft in einem Maße an Boden gewonnen wie kaum jemals zuvor. Man kann heute für den Preis von zwei Opernkarten eine gute, signierte Serigraphie von Thomas Lenk kaufen – und tut es auch. Die bildende Kunst hat, glücklicherweise, viel von ihrer fatalen Exklusivität eingebüßt, sie ist nicht nur reproduzierbarer, sie ist jetzt sogar (hinweg mit dem Original) multiplizierbar (es lebe das Original in großer Auflage) geworden.

Über Leute, die ihn fröhlich kopierten und mit diesen in nicht geringer Zahl hergestellten Nachdrucken einen schwunghaften Handel betrieben, hat sich schon Albrecht Dürer hinreichend geärgert, und daß das kollektive Selbstbewußtsein einer immer knapp und kurz gehaltenen Gruppe endlich soweit zu Kräften gekommen ist, daß eine derartige Gründung überhaupt möglich wird, ist ein gutes Zeichen. Auch von der Sache her ist die „Bild-Kunst“ insofern völlig berechtigt, als in diesem Lande seine Forderungen ja nur durchsetzen kann, wer im Gruppenverband auftritt. Individuen sind, umgekehrt, vogelfrei.

Nur wird, falls die „Bild-Kunst“ ihre Forderungen nicht sehr gründlich durchdenkt und sorgfältig paragraphiert, das Ganze möglicherweise mehr indirekten Schaden anstiften als direkten Nutzen bringen. Wenn von einem Schlagerkomponisten ein Werk in einem nachmittäglich gesendeten „Reigen bunter Melodien“ verbacken wird, so hätte er, dessen Name im Zweifelsfalle nicht einmal angesagt wird, davon nicht mehr als das schöne Gefühl, einer Million Hausfrauen über die Stopfstunde hinweggeholfen zu haben – wenn es nicht die GEMA gäbe, die streng und stellvertretend für ihn tariflich berechnete Aufführungsgebühren einkassiert. Für einen bildenden Künstler jedoch, besonders wenn er noch keinen Namen hat, ist die Abbildung eines seiner Werke in einem Buch oder einer Zeitung eine Werbung, über die er aus guten Gründen froh ist.

Falls jetzt die „Bild-Kunst“ zum Beispiel versuchen würde, für sämtliche Reproduktionen unterschiedslos Honorare zu kassieren, so würde vielleicht manche streng kalkulierte kleine Zeitung (und ihre Zahl ist größer als die der Super-Illustrierten), deren Chefredakteur ohnehin schon fand, man solle diese Verirrungen nicht auch noch im Blatt zeigen, in Zukunft auf Abbildungen verzichten. Daß einige Kalender- und Kunstbuchfabrikanten aus dieser Quasi-Abhängigkeit der Künstler ihren schäbigen und nicht zu geringen Nutzen ziehen, ist die Kehrseite der Medaille, und wenn hier einmal zur Kasse gebeten werden soll, so ist das nur gut und berechtigt. Aber wie ist es zum Beispiel mit Ausstellungskatalogen? Jede Ausstellung ist mit ihren ungeheuren Kosten für Versicherung, Transport und Kataloge ein finanzielles Risiko für den Veranstalter. Wenn hier zusätzlich zu den teuren Klischees für den Katalog auch noch die Künstler bezahlt werden müssen, so wird das wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleiben – aber wollen Künstler wirklich auf Katalogbildungen verzichten?

Man sieht: viele Fragen, die gewiß nicht unlösbar sind, aber die wohlabgewogen werden wollen. Die GEMA, bei der die „Bild-Kunst“ sich Gründermut holte, ist zwar eine vorbildliche Organisation, um die sich heute keiner mehr so leicht herumzudrücken wagt. Aber sie ist deshalb nicht unbedingt als Vorbild geeignet.

Petra Kipphoff