Widersprüche bei der Fahndung nach dem Gedächtnismolekül

Von Thomas von Randow

In Molekülen sind, wie die Molekulargenetiker herausgefunden haben, die Pläne für den Aufbau, die Erhaltung und die Funktionen unseres Organismus chemisch verschlüsselt: Moleküle „erkennen“, wie die Immunologen festgestellt haben, fremde Stoffe, die in den Körper eingedrungen sind. Moleküle fungieren also im lebenden Organismus als Informationsträger, mithin liegt die Vermutung nahe, daß auch für die Speicherung derjenigen Informationen, die wir im Gedächtnis behalten, bestimmte Moleküle sorgen. Aus diesem Grunde suchen Biochemiker seit etwa einem Jahrzehnt nach dem Gedächtnismolekül.

Diese Fahndung hat seit kurzem auf eine vielversprechende Spur geführt. Verdächtig, die Gruppe der Substanzen zu sein, deren Moleküle unsere Erfahrungen festhalten, sind Glycoproteide, Verbindungen aus Eiweiß und Kohlehydraten, die von den Nervenzellen des Gehirns produziert werden. Neue Indizien, die diesen Verdacht untermauern, wurden auf dem internationalen Kongreß der Hirnforscher vorgebracht, der Anfang des Monats in New York stattfand.

Den ersten Erfolg auf der Suche nach einer stofflichen Fixierung von Gedächtnisinhalten erzielte der schwedische Wissenschaftler Holger Hydén vor acht Jahren. Er brachte Ratten bei, einen Balanceakt auszuführen, und untersuchte anschließend Nervenzellen aus dem Gleichgewichtsorgan der Tiere. Dabei stellte Professor Hydén fest: Diese Zellen enthielten mehr und chemisch anders zusammengesetzte Ribonukleinsäure (abgekürzt RNS) als die entsprechenden Nervenzellen undressierter Ratten. Das Training hatte offenbar die Produktion von besonderer RNS in den Zellen angeregt.

Bedeutsam war dieser Befund vor allem deshalb, weil Moleküle der RNS als Informationsträger in den Zellen notorisch sind. Als „Boten“ überbringen sie zum Beispiel Produktionspläne, die in den DNS- (Desoxyribonukleinsäure-) Molekülen der Chromosomen chemisch verschlüsselt sind, zu den Proteinfabriken in der Zelle, die nach diesen Plänen Eiweißstoffe herstellen. RNS-Moleküle haben also die Fähigkeit, in ihrer chemischen Struktur Information zu speichern, ergo könnten sie die Gedächtnismoleküle sein, die zum Beispiel im Falle der balancierenden Ratten produziert wurden, um das Erlernte festzuhalten.

„Verspeisen Sie Ihren Professor“