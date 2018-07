Über Internate gibt es noch immer zu viele Vorurteile – Kein Patentrezept

Wer sein Kind in ein Internat geben will, sammle erst einmal möglichst viele Informationen, spreche vor allem und immer wieder mit seinem Kind darüber, unterhalte sich mit den Lehrern. Doch er versage sich eine Beratung im großen Kreis: Das Thema ist vertrackt hierzulande, und man strudelt unversehens im Wildwasser der Emotionen.

Die einen schaudert’s vor diesem Elternpaar, das verantwortungslos seiner vornehmsten Pflicht sich zu entziehen sucht. Das Kind gehört ins Elternhaus! (Nicht weniger kategorisch sind die Prinzipiellen, deren Kinder „selbstverständlich“ in einem Internat erzogen werden.) Anderen tritt ein Leuchten in die Augen: Die netten älteren Herrschaften fühlen sich wieder jugendbewegt.

1910 gründete Hermann Lietz das erste deutsche Landerziehungsheim. Und ein deutscher Reisender sah um 1830 die Prinzipien englischer Erziehung so: „Diese Gewohnheit, Kinder so früh schon auf ihre eigenen Kräfte zu verweisen, gibt ihnen gewiß für das folgende Leben die vermehrte Selbständigkeit und Sicherheit...“ Von dem Gedankengut der ersten Landerziehungsheime hat manches die Zeitenwende überdauert. Wer wünschte nicht, sein Kind zu einem „wahrheitsliebenden, weltoffenen, furchtlosen, in sich selbst ruhenden Menschen“ zu erziehen, der imstande ist, ein „einfaches, gesundes, vom Genuß unabhängiges Leben“ zu führen. So heißt es im Programm der Landerziehungsheime. Da dieses Wort im Sprachgebrauch der Erziehungsanstalt sehr benachbart ist, bevorzugen viele Eltern und Schüler die Abkürzung L.E.H.

Vorsicht vor Schablonen

Dann gibt es die Gruppe der kühlen Köpfe, die sarkastisch oder durchaus zustimmend Begriffe wie Prestige und Image in die Beratung werfen. Die Werbebranche hat diese Begriffe genug strapaziert; sie lassen sich kaum noch frei von Interessen verschiedenster Provenienz definieren. Für dieses Thema ergeben sie nur neue Schablonen dafür oder dagegen.

Internate sind in der Regel keine feudalen Naturschutzparks zur Aufzucht von Edelwild und auch nicht Kinderbewahranstalten mit durchgehenden Betriebsstunden. Und das große Geschäft mit der Erziehung anderer Leute Kinder findet nicht statt.