Wer von dem Vorstand der Schering AG aus Anlaß des Geschäftsabschlusses 1967 eine Erklärung über die seit Monaten umlaufenden Gerüchte über Aufkäufe von Schering-Aktien durch einen potentiellen Interessenten erwartet hatte, ist enttäuscht worden. Was soll in diesem Stadium ein Vorstand dazu auch sagen?

Ein für die Aktionäre um so erfreulicheres Bild entwarf er dafür von dem zurückliegenden Geschäftsjahr. Das pharmazeutische Geschäft bleibt von konjunkturellen Schwankungen offensichtlich verschont. Pillen im weitesten Sinne, Arzneimittel also, werden immer geschluckt, ob das Konjunkturbarometer nun auf Schön- oder Schlecht wetter steht.

Der Schering-Umsatz ist um 10,9 Prozent auf 449 Millionen Mark gestiegen, unter Einrechnung des Umsatzes der mehr als 50prozentigen Tochtergesellschaften sogar auf 594,5 Millionen Mark. Dabei hatte das Pharmageschäft mit 12 Prozent einen überdurchschnittlichen Zuwachs zu verzeichnen. Mit Befriedigung hat Schering registriert, daß die Verordnung hormonaler Kontrazeptiva (Antibabypillen) kräftig zugenommen hat, denn auf diesem Gebiet ist der Verbrauch in der Bundesrepublik immer noch weit geringer als etwa in den USA, in Schweden oder Australien.

Den Aktionären kommt die positive Entwicklung in einer erneut um ein auf 19 Prozent erhöhten Dividende zugute. Das Kapital ist inzwischen von 136 auf 154 Millionen Mark erhöht worden. Das genehmigte Kapital ist bis auf fünf Millionen Mark ausgenutzt worden und soll wieder für weitere Expansionspläne des Unternehmens auf 15 Millionen Mark aufgestockt werden.

Im vergangenen Jahr wurde die frühere Tochtergesellschaft in Italien, die jetzige Schelabor SpA. in Mailand zurückgekauft und die Beteiligung an der Hamburger C. F. Asche & Co AG erhöht. W. P.