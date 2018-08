Von Hansjakob Stehle

Bukarest, im Mai

Nicht Aberglaube, sondern die unglaublichen Nachrichten aus Paris ließen de Gaulle die dreizehnte Seite des schön gedruckten Programms seiner Rumänienreise streichen und vierzehn Stunden früher als geplant abreisen. Die eilig herbeidirigierten Bukarester konnten kurz darauf ihren Gast, der schon auf dem Rückflug über die Karpaten war, noch im Fernsehen davon reden hören, daß sie an der Seite Frankreichs dazu, beitragen könnten, damit "unser Europa endlich frei atmen kann dank der Unabhängigkeit jeder Nation".

Diese Idee war es gewesen, die den General, scheinbar unverdrossen ob all der Pariser Hiobsbotschaften, unter Fanfarenklängen und eigens für ihn komponierten Chorgesängen über die Blumentreppen der rumänischen Provinzstädte schreiten ließ. Auch in der mörderischsten Hitze hat der Achtundsiebzigjährige barhäuptig supermoderne Fabriken neben buntbemalten Bauernhäusern gemustert, an Honigtöpfen und Weingläsern genippt, Volkstrachten, Hochhäuser und historische Ruinen bewundert und immer wieder sein "Bad in der Menge" genommen. Zu Hunderttausenden säumten sie die 300 Kilometer zwischen Craiova, Pitesti, Ploesti und Bukarest: ein freundliches Volk, an Hurrarufe und Papierfähnchenschwenken gewöhnt.

Die Rumänen ahnten wohl, daß den Mann aus Paris etwas Besonderes in die Wallachei geführt haben mußte. Aber die meisten – nur an die stets gleichlautenden kargen Berichte ihrer Presse gewöhnt – sind der Weltpolitik weit entrückt. Ihre Zeitungen berichteten nicht einmal davon, wie in Frankreich der Staat bebte, indes de Gaulle die Balkanidylle pflegte, um sie seiner europäischen Vision einzuverleiben. Aber vielleicht lag es an diesem Kontrast, daß die Provinzreden des Generals blasser wirkten als sonst, daß sie zuweilen flach blieben wie die Landschaft, durch die er fuhr: "Frankreich liebt Rumänien aus drei Gründen, sie heißen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft... Selbst wenn ich gezweifelt hätte, jetzt wäre ich überzeugt: Ihr Rumänen seid dazu geschaffen, als Rumänen zu leben ..."

Politisch handfest hatte de Gaulle der Bukarester Nationalversammlung solcherlei Mischung aus Ansporn und Trost verabreicht. "Nationalstaat, nicht kosmopolitischer Staat" müsse man sein, zitierte er den rumänischen Dichter Eminescu und rief dazu auf, daß die Nationen Europas ihre Sache in die eigene Hand nehmen und die von Jalta herrührende Teilung des Kontinents auch in der deutschen Frage selbst überwinden sollten. All das hatte man von de Gaulle schon gehört, wenn auch bei seinen Reisen nach Polen und in die Sowjetunion weniger kräftig.

In Bukarest konnte er seinen Gastgebern lobend bestätigen, dies sei schon die Richtung, die Rumänien eingeschlagen habe, "ohne den Kontakt mit seinen Nachbarn, besonders mit Moskau, zu unterbrechen". Frankreich tue das gleiche, meinte der General, beschrieb dann aber das angeblich "gleiche" doch anders, als auch die kühnste rumänische Politik es sich bislang zu leisten erlaubt: "Frankreich macht sich ungeachtet seiner westlichen Freundschaften los von der atlantischen Unterordnung, von der politischen, der militärischen und der monetären." Hieß das nicht mit brutaler Deutlichkeit, die Rumänen sollten sich ebenso aus ihrer östlich-kontinentalen Bindung lösen?