Aus der katastrophalen Niederlage bei der Landtagswahl in Baden Württemberg haben die Sozialdemokraten eine erste konkrete Konsequenz gezogen. Eine außerordentliche Delegiertenkonferenz der SPD in Kehl lehnte es am vorigen Wochenende ab, die Große Koalition mit der CDU in Stuttgart fortzusetzen. Die Entscheidung fiel nach einer sechsstündigen Debatte mit 180 gegen 166 Stimmen bei fünf Enthaltungen — gegen den Willen von Landesvorstand und Landtagsfraktion. Der SPD Landesvorsitzende und bisherige Stellvertretende Ministerpräsident Krause und seine beiden Stellvertreter, Wirtschaftsminister Schwarz und Fraktionsvorsitzender Hirrlinger, traten von ihren Parteiätntern zurück.

Das Wahldebakel von Ende April — bei dem die SPD jeden fünften Wähler verlor und mit einem Stimmenanteil von zent Getto der fünfziger Jahre zurückfiel — hatte heftige Diskussionen ausgelöst. Die Kritiker der offiziellen Parteilinie schössen sich auf die Große Koalition ein, die die Sozialdemokraten im Dezember 1966 nach Bonner Muster in Stuttgart eingegangen waren. Die Parteiführung kündigte "Konsequenzen" an, deren erste es sei, "den Anteil sozialdemokratischer Leistung der Öffentlichkeit deutlicher zu machen " Auf einer Sitzung des Bundes Parteivorstandes wurde denn auch zunächst beschlossen, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, die Partei organisatorisch zu straffen und der Großen Koalition mit einem eigenen Arbeitsprogramm neue Impulse zu geben. Alarmiert von Berichten aus Berlin, Frankfurt und München, wo die SPD Ortsvereine von links unterwandert werden, sagte das ParteiEstablishment ferner der innerparteilichen Opposition den Kampf an. Bundesvorsitzender Willy Brandt: "Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht " Stellvertreter Schmidt riet den LinksAbweichlern sogar, lieber eine eigene Partei zu gründen, als die SPD durch Querelen in Mißkredit zu bringen — eine Aufforderung, die Parteivize Wehner im Fernsehen wiederholte.

nicht mehr aufzuhalten. Statt der Großen Koalition wählten sie lieber die Opposition, obwohl die CDU der arg gerupften SPD zuletzt sogar (wie bisher) vier Ministerposten angeboten hatte. Selbst der Antrag, eine erneute Regierungsbeteiligung mit der Einführung des Mehrheitswahlrechts zu koppeln, wurde in Kehl verworfen. Ein Jungtürke brüstete sich hinterher: "Wir Hottentotten haben es denen in Bonn gezeigt " Landtag nur 55 von 127 Sitzen halten, boten sich in Baden Württemberg vier Auswege an: ein Minderheitskabinett der CDU, eine kleine Koalition zwischen Christdemokraten und Freien Demokraten oder Neuwahlen. Eine vierte Möglichkeit wäre, daß sich die SPD Landtagsabgeordneten auf ihr Gewissen berufen und entgegen dem Kehler Votum doch noch für eine Fortsetzung der Großen Koalition entscheiden.

Doch die schwäbischen Rebellen waren Da SPD und FDP im Stuttgarter