Johannes Agnoli und Peter Brückner: „Die Transformation der Demokratie“; Voltaire Verlag, Berlin; 196 Seiten, 12,– DM

Nicht nur in der Bundesrepublik neigten in den vergangenen Jahren Politikwissenschaftler dazu, die Theorie der Demokratie auf das Problem der Stabilität westlicher politischer Systeme zu reduzieren. Nach der Krisenanfälligkeit demokratischer Ordnungen in diesem Jahrhundert erscheint die wissenschaftliche Konzentration auf eine solche Problemstellung zunächst plausibel. Daß sie einen politischen oder vielmehr ideologischen Stellenwert besaß, blieb dieser Wissenschaft lange Zeit verborgen.

Als stabil galt – der vorherrschenden Meinung zufolge – eine Demokratie, wenn die in ihr agierenden Gruppen, Verbände und Parteien sich den bestehenden Spielregeln politischer Konkurrenz und vor allem parlamentarischer Auseinandersetzung unterwarfen. Alle Entwicklungen, die der Integration industrialisierter Gesellschaften förderlich schienen – wie beispielsweise die Herausbildung nicht mehr eindeutig klassen- und gruppengebundener Parteien –, wurden von dieser Wissenschaft als Vorbedingung einer modernen funktionsfähigen Demokratie begrüßt. Selbst die Tendenz zur Oligarchisierung des politischen Willenbildungsprozesses galt als Garant von Ordnung und Stabilität. Effizienz wurde auch in der politischen Führung zum obersten, offen propagierten oder stillschweigend anerkannten Richtmaß in der Beurteilung institutioneller Veränderungen, politischer Konzeptionen und organisatorischer Reformvorschläge. Die bestehende Pluralität von Kräften und Gegenkräften galt allein schon als zureichende Basis freiheitlicher Ordnung. So wurden Stabilität, Effizienz und Pluralismus zu analytischen wie programmatischen Schlüsselbegriffen.

Dieses Demokratieverständnis war in mehrfacher Hinsicht verkürzt. Es orientierte sich an einer liberalen Konzeption demokratischer Ordnung, ohne die gesellschaftlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen, unter denen liberale Demokratie sich einmal leidlich verwirklichen konnte. Historisch wie soziologisch blind, blieben die Theorien der Demokratie in den vergangenen Jahren an institutionellen Veränderungen, im politischen Apparat orientiert, deren gesellschaftliche und vor allem ökonomische Ursachen sie unberücksichtigt ließen.

Die Theoretiker der Demokratie erkannten nur selten die ungleichen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die den politischen Pluralismus ausmachen. Wo sie die möglicherweise gesellschaftlich desintegrierenden Wirkungen des modernen Pluralismus sahen, verfielen sie nicht selten autoritären Staatsvorstellungen. So verklammerten sich Pluralismustheorie und Stabilitätsprogrammatik, ohne daß eingesehen wurde, daß Stabilität in industrialisierten Gesellschaften nicht aus politischer Apathie und dem fragwürdigen, oft schon ritualisierten Wechselspiel zwischen politischen und gesellschaftlichen Oligarchien resultieren kann, sondern allein aus einer erweiterten Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung an der politischen Willensbildung.

Daß die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu beobachtende Transformation der Demokratie (Agnoli) und des demokratischen Bewußtseins (Brückner) die gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen für eine solche erweiterte politische Partizipation beseitigte, ja, daß gesellschafliche Kräfte am Werke sind, die auf eine Entmündigung der Bürger und auf die politische Abstinenz der Massen hinwirken, ist eine der zentralen Thesen des vorliegenden Buches. Selten wurde kritische, auf politische Emanzipation hinwirkende Theorie der Demokratie in den vergangenen Jahren in vergleichbarer Differenziertheit vorgetragen.

Man hat den Vertretern der Außerparlamentarischen Opposition oft vorgeworfen, sie operierten in ihrer Polemik gegen die derzeitige parlamentarische Demokratie mit Schlagwörtern wie „Manipulation“, „System“, „Charaktermaske“ und anderen. Wer Agnolis und Brückners Abhandlungen liest, wird erkennen, daß diese Begriffe alles andere als billiger Fachjargon darstellen, daß sie Teil subtiler Analysen sind, deren Niveau weit das übersteigt, was in den vergangenen Jahren an Demokratietheorie eher gepredigt als argumentativ entwickelt wurde.