Von François Bondy

Das war nicht das Jahr eines neuen Ionesco-Stückes, sondern das Jahr des „Zerbröselten Tagebuches“ („Journal en miettes“), mit Kindheitserinnerungen, Traumaufzeichnungen, Meditationen und auch Stellungnahmen. Ist diese Art der literarischen Äußerung für Sie jetzt so wichtig geworden wie die Bühne?

EUGENE IONESCO: Ich arbeite immer mehr an meinen Tagebuchnotizen, wähle jetzt viele frühere Eintragungen, namentlich aus den rumänischen Jahren, und schiebe gegenwärtige Eindrücke oder auch Kommentare dazwischen. So verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart. Ich fliehe aus dem historischen Ereignis in das Innenleben und kehre aus ihm zurück zur Aktualität.

In den meisten Ihrer Stücke und auch in Ihren Aufzeichnungen kommt oft Ihr Haß gegen alle Ideologien und ihre Träger zum Ausdruck. Wird diese Polemik sich auch weiterhin durch das Tagebuch ziehen?

IONESCO: Damals, in Rumänien der dreißiger Jahre, stand fast die ganze Intelligenzia, die zählte, extrem rechts – Nazis, Faschisten, Eiserne Garde. Sie fühlten sich alle in Einklang mit dem „ehernen Gang der Geschichte“, und das gab ihnen ein gutes Gewissen, was immer sie taten. Heute finde ich dieses gleich schreckliche gute Gewissen vor allem bei Intellektuellen der Linken. Überhaupt sehe ich zwischen diesen beiden Tendenzen große Ähnlichkeiten und finde nicht, daß die neuere sich in Wirklichkeit durch größere Luzidität auszeichnet. Jean Genet himmelte seinerzeit die Deutschen an und heute die Araber. Damals war man mit vielen historischen Motivierungen Antisemit; heute ist man mit vielen historischen Gründen gegen Israel, das immer noch vom Genozid bedroht bleibt. Es klingt anders, aber es ist das gleiche. Und auch die Kulturrevolutionen, in denen Bücher vernichtet werden, ähneln sich. Es ist alles im Ausdruck neuer als im tieferen Grund. Dichter gehen noch immer in Lagern zugrunde, wie einst unser Robert Desnos in einem KZ in Böhmen. Unsere Intellektuellen empören sich über die Amerikaner in Vietnam, aber nicht über die Ägypter im Jemen, nicht über den Massenmord im Sudan. In Tibet wird die einzige metaphysische Zivilisation unserer Zeit vernichtet. Wen kümmert’s? Hinter einseitigen Entrüstungen steckt immer der Menschenhaß der Menschen.

Das sind die Extreme; aber ist nicht der Liberalismus auch eine Ideologie? Und nicht sogar eine, mit der sich Ihr Theater, und zwar in aggressiver Weise, auseinandergesetzt hat?

IONESCO: Das stimmt. Aber im Vergleich zu den andern sind die Liberalen immer noch die am wenigsten Argen.