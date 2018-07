Frage: Sind Sie der Meinung, daß Thalidomid, ehe es vom 1. 9. 1957 an in den Handel gelangte, ausreichend auf seinen Stoffwechsel im Organismus untersucht worden ist? Würden Sie heute in einem ähnlich gelagerten Falle genauso wie bei Thalidomid verfahren?

Antwort: Die damals möglichen und erforderlichen Untersuchungen wurden durchgeführt. Später durchgeführte Überprüfungen auf Grund weiterentwickelter Untersuchungsmethoden haben zu keinen anderen Ergebnissen geführt.

Frage: Ist es richtig, daß die Versuchsprotokolle von Thalidomid vernichtet worden sind? Wenn ja, wann geschah das, und ist das Vernichten derartiger Versuchsprotokolle üblich?

Antwort: Die Versuchsprotokolle wurden beim Umzug der Forschungsabteilung in den Neubau des Herstellerwerkes im Sommer 1959, zusammen mit Versuchsprotokollen anderer Präparate, teilweise vernichtet. Eine weitere Aufbewahrung war nicht notwendig, weil die darin festgehaltenen Aufzeichnungen inzwischen ihren Niederschlag in medizinischen Publikationen gefunden hatten.

Frage: Lassen die verschiedenen Textänderungen in den Beipackprospekten und Rundbriefen an die Ärzteschaft nicht erkennen, daß die Firma Grünenthal in zunehmendem Maße an der „völligen Ungiftigkeit“ von Contergan Zweifel hegte?

Antwort: Die Änderung der Beipackprospekte hat mit der Frage der „Ungiftigkeit“ des Präparates nichts zu tun. Toxikologisch ist das Präparat ungiftig. Unabhängig davon wurde der Beipackprospekt von Zeit zu Zeit überarbeitet. Dabei wurde wegen der inzwischen berichteten, für das Herstellerwerk kaum nachprüfbaren Nebenerscheinungen vorsorglich auch auf diese hingewiesen.

Frage: War Contergan im Hinblick auf den Werbe-Slogan in den Arzt-Rundbriefen „Für Schwangere ausgezeichnet verträglich“ genügend getestet?