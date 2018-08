Die Amerikaner sind wohl die einzigen, die von der innenpolitischen Unruhe in Frankreich profitieren werden. Alle Anzeichen hatten darauf hingedeutet, daß Paris die wieder zunehmende Nervosität an den internationalen Devisenmärkten zu einer neuen Machtprobe mit Washington ausnutzen wollte. Nun werden de Gaulle und seine Minister zunächst einmal wenig Interesse für Währungspolitik zeigen – der Dollar hat eine neue Atempause gewonnen.

Für die Verteidiger der Währungsordnung von Bretton Woods kann der Zeitgewinn freilich nur einen schwachen Trost bedeuten. Die Lage des Dollar, auf dem das ganze System beruht, hat sich seit der Konferenz von Washington weiter verschlechtert. Ungeachtet des Drängens der Europäer, gegebene Versprechungen einzulösen, hat der amerikanische Kongreß den Beschluß über Steuererhöhungen in letzter Minute wieder vertagt – diesmal bis Juli. Wie groß das Mißtrauen gegen den Dollar ist, zeigt die Entscheidung der Schweizer Nationalbank, 25 Millionen Dollar in Gold umzutauschen. Zum ersten Male seit der Spaltung des Goldmarkts hat damit eine europäische Notenbank wieder Gold aus Fort Knox abgerufen – nun werden andere folgen.

Noch düsterer erscheint die Situation des Pfund Sterling. Nie zuvor war die britische Währung so wenig wert wie heute: In der vergangenen Woche fiel das Pfund fast auf 2,38 Dollar zurück, den niedrigsten Stand seit der Abwertung im November 1967. In der City erwartet kaum noch jemand, daß der Labour-Regierung – auf einem Tiefpunkt der Popularität angelangt und in sich zerstritten – die Sanierung der britischen Wirtschaft bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis spätestens 1971, gelingen wird. Der Zuwachs im Exportgeschäft ist so gering, daß der Ausgleich der Zahlungsbilanz in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist – und manche Experten bereits eine neue Abwertung (diesmal auf 2 Dollar) propagieren.

Der Londoner Economist schrieb Anfang Mai: „Möglicherweise werden wir schon in den nächsten Wochen eine neue internationale Währungskrise erleben.“ Der unaufhaltsame Anstieg des Goldpreises scheint diese Prognose zu bestätigen. Die Londoner Goldhändler – zwar nicht mehr die bedeutendsten, aber immer noch die bestinformierten der Welt – wollen wissen, daß Südafrika erst dann wieder Gold verkaufen werde, wenn der Preis am freien Markt 48 Dollar je Unze erreicht hat. Und es ist fraglich, ob bei einer so großen Spanne der Damm halten würde, der offiziellen und freien Goldmarkt trennt. Paris unternimmt jedenfalls große Anstrengungen, sich Pretoria (und auch den Sowjets) als Umschlagplatz zu empfehlen.

Solange weder in Washington noch in London die notwendigen Entscheidungen getroffen werden, wird die Unruhe an den Devisenmärkten anhalten. Das internationale Kapital „flieht“ in Schweizer Franken, französische Francs und vor allem Mark – weil manche Spekulanten auf eine zweite Aufwertung der deutschen Währung setzen. Aber in diesem Fall darf man den Dementis glauben: Schiller und Strauß werden den Konjunkturaufschwung nicht durch eine Wechselkursänderung abwürgen wollen.

Freilich kann uns Bonn nicht vor jedem Schaden bewahren. Wenn sich die Lage für den Dollar weiter verschlechtert, könnte die Regierung Johnson am Ende doch den Dollar abwerten. Natürlich würde Washington aus Prestigegründen nur von einer „Vergrößerung der Bandbreiten“ sprechen – aber wenn der Dollar schwanken könnte, würde er fallen. Dann würden amerikanische Waren auf dem Weltmarkt plötzlich billiger, europäische Exporte in die USA teurer – aus der Währungswürde eine Handelskrise werden.

Diether Stolze