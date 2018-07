Mittwoch, 15. Mai, ZDF: „Der Tod des Handlungsreisenden“ von Arthur Miller

Wenn er sagte: „Ich bin todmüde, ich bin gefahren und gefahren“, dann war nicht nur die Stimme noch ein wenig heiserer als sonst, dann zeichnete sich die Müdigkeit auch in seinen Mundwinkeln ab, die Unterlippe schlief ein, und die Augendeckel begannen, so schwer so schwer, ein Gutenachtlied zu summen; wenn er nach frischer Luft verlangte, der Frau befahl, die Fenster zu öffnen, und wenn sie dann sagte: „Aber Willy, sie sind doch offen, die Fenster“, und sie waren wirklich geöffnet, das konnte jedermann sehen, dann sprach er die Sätze mit so traumtänzerischer Betonung, so somnambul und so imperativisch, daß der Betrachter am Bildschirm nicht den eigenen Augen, sondern dem Tonfall des Mannes vertraute, dessen Muskelbewegung am Hals, ein leises Stöhnen bezeichnend, den Anschein Lügen strafte: Das Fenster-Bild trog, die Flügel waren geschlossen, Willy Loman hatte ganz recht.

Und wenn er nach draußen sah und, im Halbschatten, die riesigen Wände rings um sein kleines Häuschen beschrieb, dann glaubte man einen leibhaftigen Atlas auf seiner Brust hocken zu sehen, dann begannen die Wände, diese auf der Bühne so oft gesehenen Hinterhausmauern: die Schächte und Simse und Steine aus Arthur Millers „Tod des Handlungsreisenden“, sich plötzlich zu regen und näher und näher zu kommen; und wenn er sagte: „Ich sollte mich vielleicht anders anziehen“, dann wirkte er so, wie Emil Jannings wirkte, als er die Zuckerstücke in den Kaffee fallen ließ: nicht nur ein Ausbund von Traurigkeit, sondern die Traurigkeit selbst.

Wenn er den Realisten markierte, zeigte er die Traumtänzer-Art; wenn er, ganz in Kalkweiß getaucht, den Illusionskünstler spielte, agierte er so, als wollte er zeigen, daß die Welt in Wahrheit aus shakespeareschem Traumstoff gewirkt sei. Er hätte des Farbenwechsels gar nicht bedurft – eine Handbewegung, ein Drehen des Kopfes, ein Senken der Stimme genügte, um Absprung und Rückkehr derart plastisch zu veranschaulichen, daß der Zuschauer die Welt des Willy Loman für ebenso wirklich wie die Welt hielt, in der man über Willy Loman redete, den armen Hund mit seinem Schlips von anno dazumal und dem Hut, auf den die Finger eintrommeln: Man hat mich entlassen, Howard hat mich nach dreißig Jahren Dienst in der Firma entlassen, Howard, dem ich den Namen gegeben habe ...

Sprach schon einmal ein Schauspieler mit so leiser Stimme derart markerschütternd und schrill? Klagte ein anderer jemals mit dieser taubenfüßigen Inständigkeit den American way of life‚ das Hastewas-Bistewas, an? Gibt es einen zweiten Akteur, der mit sanftesten Mitteln die Würde der Erbärmlichkeit, die Größe einer jämmerlichen Kreatur und die Einsamkeit eines Menschen darstellen kann, der sich selbst und seiner Arbeit und der von gnadenlosen Gesetzen beherrschten Gesellschaft fremd geworden ist?

Welch ein Schauspieler, dieser Heinz Rühmann in der Rolle des Willy Loman: umgeben von einem glanzvollen Ensemble mit franziskanischer Anmut ingrimmig Sozialkritik treibend. Momos