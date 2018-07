Zum Aufstand der Studenten und Schüler

Von Hartmut von H

Das Attentat vom 11. April nötigt uns, nicht nur für oder gegen die Gewalt, sondern für oder gegen die Voraussetzungen Stellung zu nehmen, die den Ausbruch der Gewalt begünstigt haben. Diese Nötigung ist nicht identisch mit der Nötigung, sich für oder gegen die Studenten zu erklären, wohl aber mit der Nötigung, einen Stand zu fassen gegenüber dem, was die „Proteste der Jugend“ hervorgerufen hat: für oder gegen die Weise, wie wir die Welt nach 1945 wiedereingerichtet und die Welt vor 1945 uns und anderen gedeutet haben.

Ich habe hiermit schon ausgedrückt, daß ich die „Proteste der Jugend“ nicht für einen nur unterschiedlich artikulierten Generationskonflikt halte. Ich halte sie für eine Reaktion auf angebbare, unterschiedliche Verhaltensweisen der älteren Generation, Verhaltensweisen, deren Zusammengehörigkeit oder Identität eben durch die Gemeinsamkeit der Reaktion aufgedeckt wird. Wir haben unseren Blick in erster Linie auf die Gesellschaft, auf uns selbst, und erst in zweiter Linie auf die Jugendlichen zu richten. „Die Jugendlichen“ können dann zusammengefaßt werden, weil die Indolenz und Anpassungsbereitschaft der einen nichts als die Kehrseite zur Radikalität der anderen ist. Daß wir dagegen die Studenten einfach unter „die Jugendlichen“ rechnen, ist selbst ein Ausdruck der falschen Verhältnisse, von denen hier zu sprechen sein wird. Studenten sind Erwachsene, sehr bewußte Erwachsene sogar und sehr kritische, obwohl wir in unseren Schulen nicht sehr viel dafür getan haben. In einem System – wie es fast in allen Industrieländern herrscht und darum in allen die gleichen Folgen zeitigt –, das die Studenten pauschal in die Vorhöfe der gesellschaftlichen Verantwortung und Mündigkeit verweist, darf man sich nicht wundern, wenn daraus unerfahrene und „unreife“ Reaktionen erwachsen.

Über die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Konflikts möchte ich fünf Aussagen machen.

1. Der Konflikt mit den Jugendlichen ist eine Folge einer lange gehegten falschen Konfliktlosigkeit.

Es scheint mir kein Zufall, daß diejenigen, die sich heute gegen das „System“ auflehnen, etwa so alt sind wie die staatlichen und ideologischen Gebilde, in denen sie aufgewachsen sind. Ich nehme die Bundesrepublik als Beispiel für Entwicklungen und Enttäuschungen, wie sie im Prinzip überall eingetreten sind.