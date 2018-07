Der Kläger ist nicht irgendwer. Schon „seit Jahrhunderten“ ist seine Familie in Westfalen auf einem „von einer Gräfte umgebenen Schloßgrundstück“ ansässig. Daß diese Tatsachen auch heute ihre rechtliche Bedeutung haben, erkennt mit Präzision das Oberverwaltungsgericht Münster.

Seit dem 17. November 1723 besaß die Familie des Klägers „in der damals neu erbauten Pfarrkirche ... das Recht auf ein erbliches Familienbegräbnis“. Der Zeitgeist, in Gestalt des „Allgemeinen Landrechts“ erreichte er Preußen schon 1794, bemächtigte sich Westfalens mit landesüblicher Verspätung. Im Jahre 1815 gelangte das Land an Preußen: In angestammte Rechte brach ein das Preußische Allgemeine Landrecht. Dieses Gesetz nun hob ohne erkennbaren Grund das Recht auf Familienbegräbnisse in Kirchen auf. Als Ersatz gewährte es „Anspruch auf unentgeltliche Zuweisung eines angemessenen Platzes für ein Erbbegräbnis auf dem örtlichen Friedhof“. Nun hatten die Preußen nicht mit dem Einfallsreichtum der von ihnen Beherrschten gerechnet: die Familie des Klägers baute an die ihren Begräbniswünschen verschlossene Kirche kurzerhand eine auf Friedhofsgelände gelegene „Gruftkapelle“ an. Fortan beerdigte sie ihre Toten hier.

Im Jahre 1965 verschloß die Natur auch diesen Ausweg. Die Gruftkapelle, so berichtet das Oberverwaltungsgericht, sei inzwischen „bis auf einen Platz belegt und teilweise schon überbeerdigt“. Indes erwies sich der Umzug auf den allgemeinen Friedhof noch einmal als vermeidbar. Die Stunde des Preußischen Allgemeinen Landrechts, für den Kläger hat sie noch nicht geschlagen. „Unter dem 25. April 1965“ formulierte er das Begehren, im Schloßpark einen „privaten Begräbnisplatz“ anzulegen. Der zuständige „Amtsdirektor“, ohne Einsicht in die Notwendigkeiten seiner Zeit, lehnte den Antrag ab. „Die Verhältnisse auf dem (Gemeinde-)Friedhof“, so befand der Beamte, gäben „keinen Anlaß ..., die Bestattung dort als unzumutbar anzusehen“. Der Mann hätte einen Blick in den „Großen Brockhaus“ werfen sollen. „Die Westfalen“, so ist dort zu lesen, „gehören zu den konservativen deutschen Stämmen.“

Mehr Einfühlungsvermögen bewiesen indes Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht Münster. Das Verwaltungsgericht gab der Klage des Schloßherrn ohne Einschränkung statt. Das Oberverwaltungsgericht entschied, der Kläger habe „einen Rechtsanspruch“ auf Errichtung der privaten Grabstätte, es sei denn, seuchenhygienische Gründe stünden entgegen (Aktenzeichen OVG V A 333/67).

Die Totenbestattung, erläuterten die Richter des Oberverwaltungsgerichts, sei nach allgemeiner Auffassung eine „öffentliche Aufgabe“. Das schließe aber die Anlegung privater Begräbnisplätze keineswegs aus. Das für Westfalen insoweit noch geltende „Allgemeine Landrecht“ bestimme lediglich, daß „die Anlegung neuer Begräbnisplätze ... nur aus erheblichen Ursachen“und nur nach Genehmigung durch die örtliche Polizeibehörde erfolgen dürfe.

Daß „neue Begräbnisplätze“ nur öffentliche Friedhöfe sein dürften, ergebe das Gesetz nicht. Die Polizeibehörde habe daher nur prüfen müssen, ob „erhebliche Ursachen“ für die geplante Privatgrabstätte sprachen und ob ihr Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr entgegenstünden. Souveränität beweisen die Münsteraner auch gegenüber einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Nach dieser 1966 ergangenen Entscheidung ist eine Ausnahmegenehmigung für private Begräbnisstätten „unerreichbar“. Das Oberverwaltungsgericht bemerkt hierzu in schöner Gelassenheit, dies stehe seiner gegenteiligen Rechtsansicht „angesichts der eben dargelegten Rechtslage“ keinsfalls entgegen.

Bei der Frage, ob „erhebliche Ursachen“ für die privaten Begräbniswünsche des Klägers sprechen, läßt sich das Gericht von der Tatsache leiten, „daß die Familie des Klägers seit 244 Jahren eine geschlossene Familiengrabstätte besaß“. Im übrigen sei „der Umstand nicht ohne jede Bedeutung, daß nach der Regelung des Allgemeinen Landrechts demjenigen, der ein erbliches Familienbegräbnis in der Kirche verloren hatte..., ein angemessener Platz für ein Erbbegräbnis auf dem örtlichen Friedhof zugestanden war“. Hier nun wolle es das Mißgeschick, daß ausgerechnet die Friedhofsordnung des einzig vorhandenen katholischen Gemeindefriedhofs Familienbegräbnisse nicht zulasse. Das Oberverwaltungsgericht, statt hieraus auf die Ungültigkeit der Friedhofsordnung zu schließen, findet erneut das Bedürfnis des Klägers nach privater Begräbnismöglichkeit bestätigt.

Auch in Münster, wissen wir nun, gibt es noch Richter. Werner Dolph