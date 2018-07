Weltweit: Wendling nach innen

Von Theo Sommer

Die Schwaden von Rauch und Tränengas im Quartier Latin haben bisher zwei zentrale Tatsachen der jüngsten französischen Revolution verschleiert. Tatsache Nr. 1: Als letzte der Mächte, die auf dieser Erde zählen, schickt Frankreich sich an, vom Primat der Außenpolitik Abschied zu nehmen und sich auf die Schwierigkeiten und Notwendigkeiten seiner inneren Ordnung einzukrümmen. Tatsache Nr. 2: Als letzter der „großen Entwürfe“ ist, nach den Träumen von Sowjeteuropa, vom Monnet-Europa und von der Atlantischen Gemeinschaft, jetzt das grand dessin des Generals de Gaulle gescheitert – das Modell eines Europas vom Atlantik bis an den Ural, in dem die Großmacht Frankreich den Ausschlag geben sollte.

Die alten Visionen sind verblaßt, weil ihre inneren Voraussetzungen seit langem nicht mehr stimmen. Zu dünn sind überall die Planken geworden, als daß sich darauf Imperien, Hegemonien oder auch nur Gemeinschaften bauen ließen. Ehe daran aufs neue zu denken ist, müssen erst die bestehenden nationalen Ordnungen und Herrschaften wieder neu fundiert werden. Wenn nicht alles trügt, steht der Welt nach einem Vierteljahrhundert, in dem außenpolitische Antriebe vorwalteten, nun eine Phase bevor, in der sich die Staaten gerade der industrialisierten Nordhälfte unseres Globus auf die jeweiligen eigenen Nöte konzentrieren. Eine Wendung nach innen ist unverkennbar.

Der Begriff „Weltinnenpolitik“, einst von Hans Zehrer geprägt, dann in verfeinerter Münze von Carl-Friedrich von Weizsäcker unter die Leute gebracht, wird dadurch vorübergehend entwertet. Zusammenhänge und Zusammenzwänge über die Grenzen hinweg, die vielbeschworene Interdependenz, lassen sich gewiß nicht leugnen; und sie werden bestehen bleiben. Aber in der nächsten Phase werden sie die Gemüter weniger erregen, die Entwicklung weniger bewegen; Primat der Innenpolitik ist die neue Parole.

Was gegenwärtig in Frankreich geschieht, ist nichts anderes als die aktuellste Illustration dieser These. Jahrelang hatte Charles de Gaulle sich regelrecht in die Außenpolitik geflüchtet. Er demontierte die NATO, bremste das Werden Westeuropas, verpönte den Dollar; er baute seine Bombe und boykottierte die Abrüstungsverhandlungen; er reiste, selber lange Zeit ja ein durchhaltefreudiger Kalter Krieger, nach Rußland und anderswohin; er exaltierte sich in Mexiko und Phnom Penh und inszenierte in Quebec seine herausfordernde Harlekinade – alles zum höheren Ruhme Frankreichs, und alles vergebens. Seine Träume waren auf Sand gebaut – auf den Sand einer innenpolitischen Wüste, die sein eigenes Werk ist.

Jetzt muß der General, um sich auch nur die Chance des politischen Überlebens zu sichern, in den Mantel des Sozialreformers schlüpfen. Sehr überzeugend wirkt er, der zehn Jahre gesäumt und versäumt hat, in diesem Aufzug nicht. Ein Preisschild hängt außerdem daran. Was nun in die sozialen Fundamente gesteckt werden soll, muß anderswo eingespart werden. Am gaullistischen Überbau, der aufwendigen und doch nutzlosen atomaren Abschreckungsmacht? Oder an der Sechser-Zollunion, deren Vollendung am 1. Juli nun gefährdet erscheint? Ob de Gaulle will oder nicht, die jetzt über Frankreich hereingebrochenen Unbilden verbieten ihm zwangsläufig, außenpolitisch weiter auf großem Fuße zu leben; ganz abgesehen davon, daß das Hauptkapital des Generals – sein Prestige – empfindlich zusammengeschmolzen ist. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig als der Rückzug in die Innenpolitik.