Inhalt Seite 1 — Alpträume der SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Sage berichtet von dem orakelgläubigen lydischen König Krösus. Ihm war geweissagt worden, wenn er den Grenzfluß Halys überschreite, werde er ein großes Reich zerstören. Er begann den Feldzug; aber es war sein eigenes Reich, das unterging.

Als die SPD im Herbst 1966 die schon vorher eingeebnete Kluft zur Unionspartei überwand und Regierungsverantwortung in Bonn übernahm, hofften viele Sozialdemokraten, die CDU werde nicht stark genug sein, dieses Bündnis auszuhalten. Heute müssen die Sozialdemokraten fürchten, daß es ihre Partei ist, die an diesem Bündnis zerbrechen könnte. Symptome von Resignation und Führungslosigkeit werden sichtbar.

Da sich in Baden-Württemberg zunächst auch die Freien Demokraten der Koalition versagten, spielt der SPD-Landesvorstand mit dem Gedanken, den ablehnenden Beschluß der Landesdelegierten-Konferenz von Kehl wieder umzustoßen oder zu umgehen – jenen Beschluß, dessen Revision immerhin Willy Brandt, als "nicht wünschenswert" bezeichnet hat. Noch mehr als die Empörung der Genossen fürchtet die Stuttgarter Parteileitung offenbar eine Neuwahl.

Der Parteivorsitzende Brandt erwog seinen Rücktritt als Außenminister, um sich mehr der Parteiarbeit widmen zu können. Auf Zureden seiner Präsidiumskollegen blieb er dann doch im Amt. Der Streit um die politische Konzeption der SPD ist im Gange. Progressive Mittelpartei, linke Volkspartei oder Arbeiterpartei? Vorläufig ist es ein Streit um Worte, der nur eines sichtbar macht: Ratlosigkeit.

Helmut Schmidts Standpunkt ist dabei am entschiedensten: konsequente Weiterführung der Großen Koalition bis 1969: Härte gegen "Abweichler", offene Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften; Wahlrechtsreform möglichst noch vor 1969. Diese Marschrichtung entbehrt nicht der Konsequenz. Allerdings würden auf diesem Wege, falls die SPD überhaupt die Kraft besäße, Schmidt zu folgen, manche zurückbleiben: viele Traditionssozialisten, frühere Stammwähler der SPD, werden sich von der Partei zurückziehen; vielen Liberalen, seit Bestehen der Großen Koalition ohnehin in Distanz zur Partei, wird die SPD suspekt bleiben, wenn nach Berliner Muster Disziplin erzwungen wird. Nicht zufällig hört man immer öfter das Wort, die SPD müsse sich "gesundschrumpfen", um dann in der Opposition einen neuen Anlauf nehmen zu können.

Die schwierigste Hürde auf diesem Weg ist wohl die Wahlrechtsreform. Ihr steht immerhin der Parteitagsbeschluß entgegen. Ihn zu revidieren oder zu umgehen, erfordert den Mut der Verzweiflung. Das Parteivolk, in großen Teilen durch die Große Koalition und die Notstandsbeschlüsse irritiert, jetzt schon durch die Möglichkeit einer Revision der Kehler Entscheidung gegen die Koalition in Stuttgart erschreckt, könnte vollends rebellisch werden. Ob die SPD einer solchen Belastung, kurz vor den nächsten Bundestagswahlen, gewachsen wäre?

Wenn aber die Wahlrechtsreform nicht mehr gelingt, was wahrscheinlich ist, wird 1969 die Situation in Bonn grundsätzlich nicht viel anders sein als in Stuttgart. Die Schwierigkeiten der SPD von heute werden wahrscheinlich nur ein laues Lüftchen sein, verglichen mit dem Sturm, den die Partei dann auszuhalten hat.