Italiens Stolz, der Automobilkonzern Fiat, wurde 1967 kräftig von der Konjunktursonne beschienen. Während die Mehrzahl der deutschen Autoproduzenten mit Kurzarbeit gegen das Anwachsen der Autohalden zu kämpfen hatte, konnte der Konzernumsatz bei Fiat – einschließlich OM und Autobianchi – eine Steigerung von 12 Prozent verzeichnen. Im Kraftfahrzeugbereich allein, der mit 91 Prozent des Gesamtumsatzes des Schwergewicht des Fiatprogramms bildet, nahmen die Umsätze sogar um 14,5 Prozent zu und erreichten damit 1085 Milliarden Lire. Die übrigen Bereiche, das wird daran deutlich, schnitten weniger günstig ab: Der Traktorenbau lag mit 45 300 produzierten Einheiten etwas unter dem Vorjahr, der Schienenfahrzeugbau war nicht voll beschäftigt.

Über den Großmotorenbau ebenso wie über den Sektor Luft- und Raumfahrt macht der Geschäftsbereich wenig konkrete Angaben. Einziger expansiver Nebenzweig scheint die Stahlproduktion zu sein, die mit 18 Prozent Steigerungsrate die EWG-Spitze hält. Daß die Umsätze in den Nebenbereichen per Saldo um 6,4 Prozent zurückgingen, berührt das Gesamtunternehmen nicht allzu gravierend. Der Kraffahrzeugabsatz erreichte im Inland mit knapp 943 000 Fahrzeugen eine neue Rekordmarke. Das entspricht einem Plus von fast 15 Prozent. Mit dieser Quote konnte Fiat seinen inländischen Pkw-Marktanteil von rund 75 Prozent annähernd halten. Auch auf dem Lkw-Sektor dominiert Fiat eindeutig: Zusammen mit seinen beiden Töchtern OM und Autobianchi bestritt der Konzern 1967 rund 87 Prozent der Neuzulassungen.

Was den Ausländern in Italien durch administrative Maßnahmen der Regierung in Rom nur mühsam gelingt, war Fiat in beachtlichem Maße möglich: der Ausbau der Exportmärkte. Mit nahezu 400 000 Fahrzeugen wurden 7,3 Prozent mehr als im Vorjahr exportiert. Das ist um so beachtenswerter als – wie in der Bundesrepublik – auch eine gegenläufige Konjunktur den Ausbau der Marktposition nicht hinderte. Fiat produziert darüber hinaus in einigen Ländern in Lizenz. Die Zahl der auf dieser Basis gebauten Autos erhöhte sich von 200 000 auf 240 000. Im Mittelpunkt steht dabei die spanische Firma Seat, deren Produktion auf 160 000 Fahrzeuge stieg. Auch Fiat Concord in Argentienien erreichte mit 40 000 Fahrzeugen eine neue Spitze.

Für die Aktionäre (Großaktionär ist mit rund 27 Prozent die Familie Agnelli) ein erfreulicher Abschluß: Mit 115 Lire Dividende je Aktie konnten sie eine Steigerung vereinnahmen, die etwa der Erhöhung im Kraftfahrzeugumsatz entspricht.

gr