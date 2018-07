De Gaulle war von Anfang an dagegen; später meuteren die Gewerkschaften, und französische Wirtschaftsjournalisten verlangen die Verstaatlichung: Die Beteiligung der amerikanischen General Electric bei Machines Bull, dem größten französischen Computer-Hersteller, gefällt vielen Franzosen nicht.

Sie gefällt ihnen immer veniger, weil die Amerikaner das Unternehmen mehr und mehr amerikanisieren. Dabei war 1964, als General Electric sich mit 43 Millionen Dollar an dem Unternehmen beteiligte, die Situation bei Bull verzweifelt: General Electric rettete mit seinen Millionen und seinem technischen know how Machines Bull vor dem Konkurs.

Aber auch gemeinsam waren Amerikanern und Franzosen keine Erfolge beschieden. Die Verluste stiegen 1966 auf die Rekordhöhe von 81 Millionen Franc, mit Verlustvortrag auf fast 100 Millionen. Die Folgen waren: 1967 Kapitalschnitt und Zuführung neuer Mittel in Höhe von 148 Millionen Franc.

Die Kapitalerhöhung wurde von den Amerikanern übernommen. Ihre Beteiligung am Kapital der beiden Bull-Gesellschaften (das Unternehmen wurde juristisch in eine Produktions- und eine Vertriebsgesellschaft geteilt) stieg damit auf 66 Prozent. Den Franzosen verblieb nur jeweils die Sperrminorität von 34 Prozent und ein Optionsrecht auf den sukzessiven Rückkauf der Aktien (zum Nennwert, zuzüglich 0,50 Franc jeden Monat nach der Emission) bis 1970.

Ein Schönheitsfehler dieser Abmachung ist, daß Machines Bull nicht das Geld hat, die Aktien zurückzukaufen, solange die gemeinsamen Unternehmen mit Verlust arbeiten. Gewinne werden frühestens 1970 erwartet; dann ist aber auch die Option abgelaufen.

Die notwendigen Mittel, um wenigstens die Sperrminorität zu halten, kann sich Machines Bull nur durch Emission junger Aktien beschaffen. Gleichzeitig wurde den Aktionären mitgeteilt, daß für das nächste Jahr mit einer weiteren Kapitalerhöhung zu rechnen ist. -of