Der pharmazeutische Großhandel in der Bundesrepublik hat große Automationspläne. Als Bindeglied (oft auch als Prellblock) zwischen den rund 2000 Herstellern pharmazeutischer Erzeugnisse und 10 500 Apotheken ist er zu einem Dienstleistungsgewerbe mit fast reiner Verteilerfunktion geworden. Der „normale“ Geschäftsverkehr zwischen Apotheken und Großhandel wickelt sich dabei telephonisch ab. Geliefert wird oft zwei- oder dreimal am Tag. Die verbale Durchsage birgt aber eine Reihe von Tücken, vor allem wegen der oft gleichartigen Namen von Pharmazeutika.

David Saupke, Sprecher der Andreae-Noris Zahn AG, mit rund 20 Prozent Marktanteil die mit Abstand größte pharmazeutische Großhandlung in der Bundesrepublik und zudem die einzige Gesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, sprach von einer bedeutenden Gemeinschaftsaufgabe des Pharmagroßhandels und der Apothekerschaft. Gedacht ist an eine weitgehende Automatisierung des Bestelleingangs mit Hilfe der Datenübertragung. Jede Apotheke soll in Zukunft ein Eingabegerät „füttern“, das über Telephon die gewünschten Mengen und Präparate einer Zentralanlage beim Großhändler durchgibt, die dann Aufträge ausschreibt und weiterleitet. Es handelt sich um Millionenbeträge, denn allein die Andreae-Noris Zahn verfügt über 33 dezentralisierte, selbständig arbeitende Pharmaniederlassungen. In der Branche sind es rund 160 Betriebe.

Die Schwierigkeit besteht indes darin, zentrale Artikelnummern für die rund 36 000 Erzeugnisse des Großhandelssortiments zu finden. Wie es auch kommt, es ist zu hoffen, daß bald eine Lösung gefunden wird. Denn allein bis zur fertigen Nomenklatur werden sicher noch Jahre vergehen. eh