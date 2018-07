Inhalt Seite 1 — Bernard Cornfeld macht Geschenke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als in der letzten Ausgabe der ZEIT berichtet wurde, daß 600 000 Aktien der Investors Overseas Services Management Limited öffentlich zum Verkauf gestellt werden sollten, stützte ich mich auf eine Information der IOS-Pressestelle in München. Damals war mir allerdings nicht bekannt, meine verehrten Leser, wie schwer es sein würde, auch nur ein Stück von diesen Aktien zum Originalpreis von 12,50 Kanada-Dollar zu erhalten Das Bankhaus I. D. Herstatt, das zusammen mit dem Bankhaus Schneider & Münzing, das deutsche Bankgewerbe in der Placierung der IOS-Management-Aktien repräsentiert, teilte mir mit, daß bei ihm die von Investors Overseas Services Limited S. A., Panama (Verwaltungssitz Genf), zugeteilten Aktien vergriffen waren, ehe die Ankündigung der Yerkaufsaktion überhaupt veröffentlicht wurde. Bevor man im Hause Herrstatt überhaupt von der bevorstehenden Emission wußte, hatten sich schon einige Interessenten gemeldet, die Zeichnungsaufträge hinterließen. Die dem Kölner Bankhaus später zugeteilte kleine Quote war rasch vergriffen.

Einigen deutschen Kreditinstituten ist es indessen gelungen, von ausländischen Banken noch Stücke zum Originalpreis für ihre Kundschaft zu erhalten, die – das stand von vornherein fest – zu einem Spekulationspapier ersten Ranges geworden sind. Daß die Banken sich nur ungern zum Emissionspreis von 12,80 Kanada-Dollar von diesen Papieren trennen, wird verständlich, wenn man erfährt, daß für die IOS-Management-Aktien inzwischen Kurse genannt werden, die zwischen 25 und 30 Dollar liegen. Das Bankhaus Herstatt beteuert, kein Stück davon ins eigene Portefeuille genommen zu haben. „Bei uns ist alles in die Kundschaft gegangen.“

Sehen wir hier einmal von den recht merkwürdigen Placierungsmethoden ab, die allein, eine Geschichte wert wären, und beschäftigen wir uns heute lieber mit der Frage, welche Chancen und welche Risiken den neuen Aktien innewohnen. Die Chancen sind bereits in der Kurssteigerung sichtbar geworden. Sollten die Aktien – wie angekündigt – an der Luxemburger und Amsterdamer Börse zugelassen werden, so dürfte sich am heute „gesprochenen“ hohen Kurs wenig ändern. Denn eine Aktie, bei der eine Jahresrendite von 12,8 Prozent als sicher hingestellt wird, wurde eben unter ihrem tatsächlichen Wert verkauft. Es sei denn, sie birgt in sich Risiken, denen durch einen niedrigen Verkaufspreis Rechnung getragen werden muß.

Hat Bernard Cornfeld, Chef des weltweiten IOS-Konzerns, hier tatsächlich etwas verschenkt? Oder hat die Sache einen Pferdefuß? Wieso verkauft die IOS plötzlich Aktien einer ihrer zahlreichen Tochtergesellschaften? Leidet sie an Geldmangel? Oder will Bernie Cornfeld allmählich „Kasse machen“ und sich aus seinem „Werk“ zurückziehen? Da eine offizielle Begründung für diese Transaktion nicht geliefert wird, schießen die Gerüchte wild ins Kraut. Daß dabei auch einige von übelster Art sind, liegt auf der Hand.

Ich glaube, meine verehrten Leser, daß wir bei unserer Betrachtungsweise nicht von Kapitalnot des IOS-Konzerns ausgehen können. Nach den von ihm mit erheblichem Werbeaufwand bekanntgemachten Erfolgen müßten die Kassen eher überlaufen. In Übereinstimmung mit Leuten, die mit den IOS-Verhältnissen gut vertraut sein sollten, bin ich vielmehr der Auffassung, daß die „Teilprivatisierung“ der IOS-Management-Gesellschaft einen weiteren Schritt auf dem Weg darstellt, international hoffähig zu werden. Das war augenscheinlich der Grund für die Aufnahme von James Roosevelt, Sohn des verstorbenen US-Präsidenten Theodore Roosevelt, in die IOS-Konzernleitung, sowie die Anwerbung von Erich Mende, Vizekanzler a. D., als Leiter der IOS-Geschäfte in der Bundesrepublik.

Von „Kasse machen“ kann in diesem Falle sicherlich noch nicht die Rede sein. Denn die 7,5 Millionen Kanada-Dollar, die durch den Verkauf der 600 000 Management-Aktien (das sind 20 Prozent des Kapitals) erlöst werden, fließen nicht direkt in Bernie Cornfelds Taschen, sondern in die Kasse der panamesischen Muttergesellschaft, an der neben Cornfeld auch seine Mitarbeiter, vor allem die erfolgreichen „Verkäufer“ beteiligt sind, die einen Teil ihrer Verkaufsprovision in IOS-Aktien entgegennehmen müssen.

Von Cornfeld dementiert, taucht von Zeit zu Zeit das Gerücht auf, daß eines Tages auch die IOS-Panama, die Konzernmutter, einen Teil ihrer Aktien öffentlich feilbieten und sie an einigen Börsenplätzen einführen wird. Dann wäre für Cornfeld und seine Männer die Möglichkeit gegeben, sich finanziell aus dem IOS-Gebäude zurückzuziehen. Daß ein solcher Schritt, wenn er getan werden sollte, weltweites Aufsehen und nicht überall wohlgefälligen Beifall auslösen würde, darf als sicher gelten. Mit hämischen Kommentaren dürfte von den Konkurrenten nicht gespart werden – auch schwere Erschütterungen im Finanzgebäude der IOS wären nicht ausgeschlossen, wenn es zu diesem Schritt Cornfelds käme. Sein Imperium stellt in der internationalen Finanzwelt einen Faktor dar, der sorgsamer Beobachtung bedarf.