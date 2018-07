„Wir stehen doch wohl auch noch links.“ Diesen Satz durfte der Charlottenburger Stadtrat Harry Ristock auf dem Landesparteitag der Berliner SPD am vorigen Wochenende nicht aussprechen. Weil gegen ihn ein Parteiordnungsverfahren läuft, hatte Ristock Redeverbot.

Der Parteitag wählte den Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz an Stelle des abgetretenen Kurt Mattick mit 148 Stimmen bei 63 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen zum neuen Landesvorsitzenden, Bürgermeister Neubauer und den Vorsitzenden der Bezirksversammlung Tiergarten, Jaroschowitz, zu Stellvertretern. Das ein Jahr alte Zweckbündnis zwischen dem rechten und dem linken Flügel wurde aufgehoben. Die Linke, als deren Exponent Ristock gilt, erlitt eine eindeutige Niederlage: Nur drei gemäßigte „Linke“ gehören dem neuen 16-Mann-Vorstand an.

Die Berliner Vorgänge schienen symptomatisch für die Gesamtpartei zu sein: Das Wahl-Debakel in Baden-Württemberg hat als Treibsatz in der innerparteilichen Diskussion gewirkt. Dem linken Flügel drohen nicht nur Ordnungsverfahren oder Redeverbot, sondern die Amputation. Auf der Suche nach ihrem Standort wollen die Parteiführungen in Stadt und Land Ballast abwerfen, selbst auf die Gefahr hin, daß sich die Partei spaltet.

Während der Stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Herbert Wehner auf einer Versammlung des SPD-Ortsvereins Hochheim als „Faschist“ beschimpft wurde, gab der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kühn in Mülheim die Parole aus: „Hin zur linken Volkspartei!“ Der SPD-Bundesvorsitzende und Außenminister Willy Brandt meinte freilich in einem Interview, in der Partei gebe es keine „wirklichen“ Richtungskämpfe.

Brandt hatte, wie vorige Woche bekannt wurde, bereits ernstlich erwogen, „ob es nicht richtig wäre, wenn sich der Vorsitzende der SPD für eine gewisse Zeit ganz der Führung dieser Partei widmete“. Doch riet ihm das Parteipräsidium davon ab. Begründung: Ein Rücktritt Brandts könne leicht als Aufkündigung der Großen Koalition auf Raten ausgelegt werden.

In Baden-Württemberg, wo sich die Landesdelegiertenkonferenz der Sozialdemokraten bereits gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition in Stuttgart ausgesprochen und die FDP zunächst ein Koalitionsangebot der CDU ausgeschlagen hatte, befand der SPD-Landesvorstand am vorigen Wochenende: Wenn eine Regierungsbildung bis zum Ablauf der verfassungsmäßigen Frist am 11. September nicht möglich sei, „wird die SPD auf Grund der neuen Situation entscheiden“.