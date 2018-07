Inhalt Seite 1 — Das Herz im Hals Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Franz-Josef Degenhardt

Wenn ein Hamburger Musikverlag dem Derschen Sängerbund die Texte von Jacques Prévert mit Noten von Joseph Kosma andiente, wenn also in zwei, drei Jahren Gustav Hülsenbeck, 53, drei Kinder, VW 1500, früher Eckstein jetzt Ernte, an der großen Drehbank, hilfsbereit (wenn mein Sohn da mitdemonstrieren würde, der kriegte aber ’n paar geknallt, von mir!), zweiter Baß im Werkchor, in der Betriebshierarchie also direkt hinter dem Prokuristen, wenn also Gustav Hülsenbeck so 1970/71 von Silcher auf Kosma umsteigen sollte, würde er murren, Krach schlagen, nicht mehr mitsingen wollen, Widerstand leisten – zum erstenmal in seinem Leben. So beliebt ist das französische Chanson in Deutschland nicht, daß es die volkstümlichen Melodien aus deutschen Lungen vertreiben könnte. Und dies registriert das gesunde Volksempfinden, wenn es „Chanson“ hört: Paris, irgendwo zwischen Pissoir, Politik und Puff („Popo“ – gemeint ist Pornographie und Politik – „gibt’s bei uns nicht“, sagen die Verantwortlichen für Pop-Sendungen in deutschsprachigen Rundfunkanstalten).

Dieses Klischee zu verwerfen und seinem Inhalt die Verwerflichkeit zu nehmen, ist ein Buch entstanden –

Felix Schmidt: „Das Chanson“ – Herkunft, Entwicklung, Interpretation; Damokles-Verlag, Ahrensburg; 238 S., Abb., 19,80 DM.

Um es vorweg zu sagen: das ist nicht die Arbeit eines Philologen, der seine Ausführungen zwischen Anmerkungsapparaten versteckt. Felix Schmidt, Kulturredakteur des Spiegel, hat die detail- und bilderreiche Diktion des montagfüllenden Magazins auf 213 Seiten (die restlichen 25 füllen Bibliographien und Diskothek) durchgehalten und beweist, daß Genauigkeit und Verständlichkeit sich nicht ausschließen müssen, daß sich Bücher auch so schreiben und vor allen Dingen lesen lassen.

Dieses erste in Deutschland erschienene Buch über die Geschichte des französischen Chansons versammelt alle Namen, die es berühmt gemacht haben: Aznavour, Barbara, Béart, Bérangsr, Brassens, Brei, Bruant, Ferrat, Ferré, Juliette Greco, Yvette Guilbert, Leclerc, Mistinguett, Montand, Edith Piaf, Prévert, Rutebeuf, Cathérine Sauvage, Trenet, Villon – wenn man alphabetisch vorgeht. Und in historischen Kapiteln wird das Chanson verfolgt, werden seine politischen und sozialen Gründe genannt, Zusammenhänge, Tendenzen und Formen (die Bedeutung des Refrains zum Beispiel) aufgedeckt. Histörchen, und die gehören nun mal zum Chanson, prägnant, sehr hämisch, lenken dabei nicht ab, aber illustrieren und machen das Bach zu einem spannenden Buch. Jacques Canetti, Entdecker und Förderer der großen Namen des literarischen Chansons im französischen Sprachraum, bemerkt im Vorwort: „...in diesem Buch werden Information und Analyse so geschickt präsentiert, sind mit so viel Wissen und Leidenschaft geschrieben, daß ich einen Roman zu lesen glaubte.“

Schmidt räumt in seinem Buch mit der bei uns grassierenden Begriffsunsicherheit auf. Der Chansonnier, in Deutschland derjenige, der Text und Musik, Begleitung und Vortrag selbst bestreitet, meint in Frankreich den Vaudeville-Kabarettisten, also den Unterhalter im weitesten Sinne. Erfüllt er aber die Kriterien des Eigengemachten, so ist er auteur-compositeur-interprete. Läßt er sich die Melodien von anderen schreiben, bleibt aber Texter und Vortragender, fällt der compositeur weg. Der Sänger schließlich, der Chansons vorträgt und nur seine Stimme zur Verfügung stellt, ist der chanteur. Freddy und Fischer-Dieskau sind also in Frankreich chanteurs, Udo Jürgens müßte seinen Titel „Chansonnier“ zurückgeben, Juliette Greco dürfte nicht die ihr in Deutschland verliehene „chansonnette“ tragen, es sei denn, man wollte die Greco mit „Liedchen“ anreden,