Von Georges-Louis Puech

In Paris, in Nantes, in Lyon, in Straßburg haben mehr als 10 Millionen Arbeiter, Beamte und Angestellte die Arbeit niedergelegt. Zum ersten Male seit Mai 1958, der Krise des Algerienkrieges, die de Gaulle an die Macht brachte, drohte in Frankreich wieder ein Bürgerkrieg auszubrechen. Diesmal kämpften auf den Straßen Studenten und Arbeiter gegen de Gaulle und für ein modernes Frankreich, für wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen.

Nach zehn Jahren Gaullismus interessiert sich heute der kleine Mann mehr für die Wirtschaft als für die Außenpolitik, deren große Erfolge die Franzosen lange geblendet haben. Langsam wird ihnen aber klar, daß de Gaulles Wirtschaftspolitik nicht so erfolgreich war, wie man es zuerst vermutet hatte – und wie es eine geschickte Propaganda vorzutäuschen versuchte.

Die Herrschaft de Gaulles über Frankreich begann auf wirtschaftlichem Gebiet mit einem Erfolg: Die Abwertung des französischen Franc um 17,55 Prozent 1958 schenkte den Franzosen fünf Jahre Geldwertstabilität. Dann aber stiegen die Preise wieder. Erinnerungen an die Inflationen der Vierten Republik wurden wach. Seitdem ist die französische Regierung bemüht, die Inflation zu stoppen, ohne die wirtschaftliche Expansion zu bremsen. Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing scheiterte an dieser doppelten Aufgabe. Sein Kampf um stabiles Geld war zwar ein voller Erfolg – der Franc ist heute eine der härtesten Währungen der Welt –, aber die Wirtschaft stagnierte. Sein Nachfolger Michel Debré konnte nach dieser Stabilitätskur nur mit Mühe und Not das Wachstum der Wirtschaft wieder in Gang bringen.

Das Sozialprodukt Frankreichs wuchs zwar während der Herrschaft de Gaulles zwischen 1958 und 1967 um 58 Prozent, während in der Vierten Republik von 1949 bis 1958 nur ein Wachstum um 51 Prozent erreicht wurde. Die Bevölkerung hatte jedoch nur wenig von diesem Erfolg. Denn während der Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung von 1949 bis 1958 um 42 Prozent gestiegen war, nahm er von 1958 bis 1967 nur noch um 38 Prozent zu.

Trotz aller Erfolge ist Frankreich immer noch ein Land, das, verglichen mit seinem Nachbarn, unterindustrialisiert ist. Die industrielle Produktion der Bundesrepublik ist um 41 Prozent höher als die Frankreichs. Die französische Regierung unternahm in den zehn letzten Jahren große Anstrengungen, um diesen Abstand zu verringern. Es gibt heute kein Land in Europa, das den Unternehmern so viele steuerliche Anreize für Investitionen bietet wie Frankreich.

Mit allem Nachdruck wurde die Konzentration der französischen Industrie betrieben. Die Unternehmer folgten dem Wunsch der Regierung. Es vergeht heute kaum ein Tag, an dem nicht eine Fusion bekanntgegeben oder eine Zusammenarbeit angekündigt wird. Trotz dieser, min mehr oder weniger sanftem Druck betriebenen Politik gibt es heute nur vier Großunternehmen in Frankreich mit einem Umsatz von mehr als vier Milliarden Mark gegenüber 16 Unternehmen in der Bundesrepublik, 11 in Großbritannien und 80 in den USA.