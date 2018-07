Der professionelle Politiker erhält nur in seltenen Fällen durch das Büffeln der Politologie auf einer Universität den Anstoß zu einer Karriere im öffentlichen Leben. Die Politik muß im Blut liegen, mit einem Schuß Naturtalent gewürzt sein. Ein amerikanischer Meinungsforscher und Soziologe meinte, Richard Nixon — einer der bewährtesten politischen Profis — habe 1960 gegen John F. Kennedy am Ende verloren, weil ihm der Siegeswille und die innere Überzeugung gefehlt haben, es schaffen zu können.

Dennoch sind in den Vereinigten Staaten die politische "Wissenschaft, die Soziologie und die Staatsbürgerkunde anerkannte komplementäre Rüstzeuge der Berufspolitiker. Die Biographien der Prominenten weisen oft wenigstens einige Semester Studium in diesen Disziplinen auf, wenn diese Männer oft auch ganz anders begannen — wie Hubert Humphrey mit der Pharmazeutik oder Eugene McCarthy mit der Theologie. Je vielschichtiger und unübersichtlicher die Struktur einer großen, mit Traditionen beladenen und ständig revolutionierten Gesellschaft wird, desto notwendiger ist die Sachanalyse und Sachkenntnis ihrer Voraussetzungen. Kein amerikanischer Politiker verläßt sich heute allein auf seine Inspiration oder sein Charisma. Er zieht die Meinungsforscher und die Gesellschaftswissenschaftler heran, um sich eine genaue Obersicht von der sozialen Schichtung, der nationalen Abstammung, den Aspirationen und Neigungen der "Wähler auf der lokalen und der nationalen Ebene zu verschaffen, ehe er um sie zu werben beginnt. Anders ist die Laufbahn eines erfolgreichen Politikers in Amerika heute nicht mehr vorstellbar. Die Zeit der "Bosse", der Chefs lokaler Parteiorganisationen, welche die Karrieren von Politikern managen oder abwürgen<— das bekannteste Beispiel ist die lange Herrschaft der demokratischen New Yorker Parteiorganisation Tammany Hall — ist vorbei.

Ein Blick auf die Statistik der 535 Mitglieder des amerikanischen Kongresses — 100 Senatoren, 435 Abgeordnete — bestätigt im übrigen, was auch für viele europäische Parlamente gilt: gut die Hälfte hat eine juristische oder halbjuristische Ausbildung. Der erfolgreiche Gesetzesmacher — in Amerika werden Parlamentarier gern als lawmaker bezeichnet — kann seinen legislativen Auftrag gegen die Phalanx der Experten in der Regierungsbürokratie eben nur erfüllen, wenn er selbst Gesetze zu verfassen und zu begutachten versteht. Daher dominieren die Juristen in der oberen Schicht der Berufspolitiker im Parlament in Washington wie in den Staatsparlamenten.

Das berufliche Profil der Politiker weist daneben vorwiegend Züge der kaufmännischen Herkunft auf: Makler, Geschäftsmann, Finanzier, "Werbefachmann, Bankkaufmann. Fast daneben stehen die vielen klangvollen Namen aus der Geldaristokratie, wie die der Brüder Nelson und Winthrop Rockefeiler oder Avereil Harriman, der zwischen seinen diplomatischen Missionen auch einmal Gouverneur des Staates New York war, Präsidentenambitionen hatte und lieber die Anrede "governor" hört als "ambassador". Aus dem intellektuell akademischen Bereich stoßen viele Persönlichkeiten mindestens zeitweilig in den gehobenen Staatsdienst vor: In jüngerer Zeit die Professoren Brüder Walt und Eugene Rostow, McGeorge Bundy, Bator. Sie geraten in die Politik, ohne indessen "Politiker" zu werden. Denn: Der Ausdruck "politician" ist im Amerikanischen mit dem leichten Nebenklang des "Berufspolitikers" oder des "Parteipolitikers", manchmal auch des "Politikasters" versehen, von dem sich der zu hoher Würde gelangte Politiker, ein Senator, ein Abgeordneter mit Anciennität, ein Kabinettsmitglied oder gar der Präsident gern distanziert.

Die Amerikaner haben eine natürliche Begabung für die Politik. Sie wird geweckt und gefördert durch den Unterricht in freier Rede an den Schulen und Colleges, in Verfassungs- und Staatsbürgerkunde, in lokaler und nationaler Geschichte, der Kunst der öffentlichen Debatte und einer nicht abreißenden Kette von Wahlen: in der Gemeinde, im Bundesstaat, zum Kongreß und für das Präsidentenamt. Dazu kommt die ausgeprägte Identität von Geschäftsgebaren, Kampf um Gruppeninteressen und Gepflogenheiten des politischen Alltags. Ein tüchtiger Politiker agiert nach den gleichen Regeln wie ein erfolgreicher Businessman. Auch er muß seinen Erfolg dauernd nachweisen, die unerbittliche Prüfung der Wiederwahl stets vor Augen. Zwar gibt es auch in Amerika politische "Erbhöfe" in reicher Zahl, bedingt durch das faktische Einparteien System in vielen Regionen des Landes — der traditionellen Vorherrschaft der konservativen Demokraten in den Südstaaten und der konservativen Republikaner im Mittelwesten. Aber im Gegensatz zu Westeuropa ist die Zahl der "Parteibonzen", also der reinen Funktionäre in der Partei Organisation, die in Parlamente dirigiert werden, weil sie sich ihren Platz wacker ersessen haben, äußerst niedrig. Wohl sind die beiden großen amerikanischen Parteien — die Republikaner und die Demokraten — die ältesten, die es in dieser Kontinuität auf der ganzen Welt gibt, doch sind sie ganz anders strukturiert als die europäischen Parteien. Organisationen mit Beiträgen, Mitgliedsbüchern und hierarchischen Rängen gibt es überhaupt nicht. Das organisatorische Gerippe der Parteien ist fragmentarisch und wird erst mit jeder Wahl für kurze Zeit regeneriert und mit Freiwilligen aufgefüllt. Jeder im aktiven Wahlalter stehende Amerikaner (21 Jahre) muß sich in den Wahllisten registrieren lassen, wenn er von seinem Wahlrecht Gebrauch machen will. Bei der Registrierung gibt er seine Parteipräferenz an: Er registriert sich als Demokrat, als Republikaner oder als Unabhängiger. Damit ist freilich keinerlei Verpflichtung verbunden, diese Partei atich zu wählen. Die Partei gremien werden durch die jeweiligen Wahlen für den Orts, Kreis- und Staatsparteitag neu besetzt, ferner alle vier Jahre durch die Delegiertenwahlen zum Nationalparteitag, der den Präsidentschaftskandidaten kürt. Das wiederum geschieht nicht völlig "demokratisch", sondern teilweise recht autokratisch. Je nach Landes Wahlgesetzgebung hat entweder der Parteiführer (meistens der Gouverneur) oder der Landesvorstand ein Vorschlagsrecht für einen Teil der Delegierten, das einem Ernennungsrecht nahezu gleichkommt. Auch haben die Parteien keine auf den ehernen Tafeln von Partei Ideologien geprägten Programme, sondern nur eine mit jeder Wahl neugefaßte "platform", ein recht pragmatisches Aktionsprogramm, das ebenso schnell vergessen werden kann, wie es entworfen wurde.

Der Werdegang eines amerikanischen Politikers hängt im Vergleich zu Europa noch von vielen anderen Voraussetzungen ab, für die wir keine rechten Vergleiche heranziehen können. Einmal gibt es in Amerika viel mehr politische Wahlämter als in Europa: Alle Staatsanwälte, die meisten Richter (ausgenommen die ernannten Richter an Bundesgerichten), die Sheriffs (Kreispolizeileiter), leitende Steuerbeamte, Feuerwehrchefs und andere Funktionäre im öffentlichen Dienst, sogar die Hundefänger in den Gemeinden, werden auf den Parteilisten gewählt — wie der Präsident oder der Senator. Zwar muß der auf der Liste der Demokraten in Silver Springs kandidierende Hundefänger auch tatsächlich Hunde fangen, der republikanische Sheriff von Warrenton auch Verbrecher jagen und der auf einer Unabhängigen Liste gewählte Richter von Neshoba auch Urteile fällen können — aber wenn sie sich ohne einen politischen Anhang, ohne die Unterstützung einer politisch orientierten Organisation aufstellen lassen würden, könnten sie ihre Karriere gleich an den Nagel hängen. Als beharrliches Überbleibsel aus alten Zeiten gibt es auch noch die politische Patronage. In einigen Bundesstaaten kann der frisch gewählte Gouverneur einige zehntausend Stellen in der Verwaltung mit seinen Günstlingen und Parteifreunden besetzen. Eine der begehrtesten Patronagen in der Stadt New York sind die Schornsteinfegermeister, die gar keine Schornsteine mehr fegen, aber fiktive Kontrollen ausüben, dafür beträchtlich besoldet werden und wenigstens ihren eigenen Schornstein rauchen sehen. Gouverneure und Bürgermeister vergeben lukrative Stellen bei den Straßenbauämtern, den Steuerbehörden oder der Kraftwageninspektion. Umgekehrt nimmt, wie im Staat Indiana, der Gouverneur den Inhabern dieser Patronage Ämter als laufenden Beitrag für die Parteikasse zwei Prozent ihres Monatsgehaltes ab, was niemand beanstandet.

Ein wichtiges Ingredienz für die politische Laufbahn ist die Parteifinanzierung. Die Wahlkämpfe werden jedes Jahr teurer. Eugene McCarthy hatte für die bescheidene Vorwahl in Wisconsin rund 200 000 Dollar zusammenzukratzen. Kein Politiker, auch nicht Millionäre wie Kennedy oder Rockefeller, kann diesen Aufwand aus eigener Tasche bestreiten, und aus den Parteikassen fließen im günstigsten Fall nur Zuschüsse und diese fast ausschließlich in die Präsidentenwahl, die heute einen Kandidaten bis zu 30 Millionen Dollar und mehr kostet.