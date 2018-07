Inhalt Seite 1 — Des Reiches letzte Tage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Marlis G. Steinert: „Die 23 Tage der Regierung Dönitz“; Vorwort von Alfred Grosser; Econ-Verlag, Düsseldorf; 426 Seiten, 25,– DM.

Marlis G. Steinert bemüht sich aus mehr als zwanzigjähriger Distanz um objektives, historisches Verständnis: „Für die Teilnahme an den Maßnahmen des Dritten Reiches gibt es keine Entschuldigung. Will man sie aber begreifen – denn nur das Verständliche kann überwunden werden –, muß man sich in die Lage der Betreffenden versetzen. Aus dieser verstehenden Identifikation eine Apologie des Nationalsozialismus herauslesen zu wollen, hieße das Wesen der Geschichtsschreibung mißzuverstehen.“ Die Autorin hat ihre umfangreiche und gründliche vorliegende jenes Epilogs der 23 Tage auf die vorliegende Literatur, ein reiches unveröffentlichtes Quellenmaterial – insonderheit die Akten der Regierung Dönitz und des Oberkommandos der Wehrmacht – und die Befragung noch lebender Zeugen und Akteure des Anspruch, gestützt. Sie erhebt zwar „nicht den Anspruch, grundlegend neue Erkenntnisse zu vermitteln“, hat aber eine Fülle zum Teil noch nicht bekannter Details zusammengetragen, die ihr Buch zu einer wichtigen und wertvollen Informationsquelle über die Regierung Dönitz machen.

Im Zentrum der Darstellung steht die Gestalt des Großadmirals Karl Dönitz: „Im Grunde eine völlig unpolitische Natur, die das Primat der Politik bejahte und die Gehorsamspflicht der Soldaten absolut auffaßte, verwechselte er Pflichterfüllung mit unbedingter Loyalität gegenüber der Obrigkeit, Gehorsam mit Patriotismus, zumal er den Nationalsozialismus als ein Programm zur Erneuerung Deutschlands und weniger als Partei, und Hitler als eine mythische Größe begriff.“

Hitler hatte den Großadmiral nach dem Sturz der eigentlichen Kronprinzen des Dritten Reiches, Göring und Himmler, noch am 29. April 1945 – also einen Tag vor seinem Selbstmord – überraschend zu seinem Nachfolger bestimmt. Dönitz sollte – wie er allerdings erst nach dem Kriege in Nürnberg erfuhr – den testamentarischen Auftrag des „Führers“ vollstrecken, den Kampf bis zum letzten Mann fortzusetzen. Da er sich aber nunmehr nur noch dem eigenen Gewissen verantwortlich fühlte, entschloß er sich sofort bei der Übernahme der Reichsführung zur Kapitulation der Wehrmacht, die er dann schrittweise vollzog, weil er noch möglichst viele Soldaten der Ostfront und die Flüchtlingstrecks hinter die angloamerikanischen Linien bringen und dem Terror der Roten Armee entziehen wollte. Er hat diese Absicht nur zum Teil verwirklichen können, da Eisenhowers ultimative Forderung nach gleichzeitiger bedingungsloser Waffenstreckung an allen Fronten die Rückführung sämtlicher Ostarmeen unmöglich machte.

Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 blieb die Tätigkeit der Regierung Dönitz im wesentlichen auf die Ausarbeitung von Denkschriften und Plänen für die Wiederingangsetzung des Ernährungs-, Verkehrs- und Finanzwesens in Deutschland beschränkt. Am 23. Mai 1945 wurde die Regierung schließlich von den Alliierten für abgesetzt erklärt und festgenommen.

Marlis G. Steinert vertritt die Auffassung, Dönitz sei nach der Kapitulation unter dem Einfluß seiner Umgebung und dem Eindruck der beginnenden Unstimmigkeiten unter den Alliierten der in der Führung des Dritten Reiches weitverbreiteten Illusion verfallen, die Westmächte für ein Bündnis gegen die Sowjetunion gewinnen zu können. Sie vermag allerdings nicht so recht zu überzeugen, da sie sich nur auf Referentenentwürfe stützen kann, deren Einfluß auf Dönitz hypothetisch bleibt, und diesbezügliche Äußerungen des Großadmirals – geschweige denn ein Angebot der Waffenbrüderschaft an die Westmächte – überdies nicht nachweisbar sind.