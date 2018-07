Inhalt Seite 1 — Die Ablösung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 1. Juli wird Dr. Marion Gräfin Dönhoff die Chefredaktion der ZEIT übernehmen. Der bisherige Chefredakteur Josef Müller-Marein gibt sein Amt auf, nicht aber seine Mitarbeit an dem Blatt, dem er, wie seine Nachfolgerin, seit der Gründung im Jahre 1946 angehört.

*

Zu dieser Meldung sei mir ein persönlicher Kommentar erlaubt. Es könnte ja leicht in krisenhafter Zeit so scheinen, als sei auch die ZEIT in eine Krise geraten. Das Gegenteil ist wahr. Es herrscht das beste Einvernehmen zwischen dem Verleger der ZEIT, Gerd Bucerius, und mir, dem scheidenden Chefredakteur. Er ist mein Freund. Es herrscht Eintracht zwischen dem Redaktionsstab und mir. Eine Freundschaft, die sich erhalten wird. Es war seit langem mein Wunsch, mich von der Freude und der Bürde, die das Amt des Chefredakteurs der ZEIT mit sich bringt, zu trennen. Es sollte, so überraschend es für meine Freunde auch immer sein mochte, möglichst nur im günstigen Moment geschehen.

Der Moment ist günstig. Als mir, gemeinsam mit Marion Dönhoff als meiner Vertreterin, vor vielen Jahren die Chefredaktion nach einer internen Krise politischer und wirtschaftlicher Art übertragen wurde, so daß wir einen im wesentlichen neuen Kreis von Mitarbeitern um uns sammeln konnten (jüngeren vor allem), druckte die ZEIT 48 000 Exemplare; heute mehr als 300 000.

Freilich, die Auflagenhöhe eines Blattes sagt nicht alles. Sie sagt über die Qualität einer Zeitung nichts aus, und unsere Redaktion ist Zeuge, daß die Chefredaktion in langen Jahren, da die ZEIT den Verleger viel Geld kostete, stets nur den Rat wußte: „Vorsicht vor äußerem Erfolg!“ und: „Keine Rücksicht auf irgendwen, der uns ‚manipulieren‘ könnte, auf daß auch wir nicht in Versuchung fallen, die modernen journalistischen Mittel, die uns natürlich bekannt sind, zu ‚Manipulationen‘ anzuwenden, und sei es nur, die Auflage zu heben!“ Sie hob sich ohnehin. Sie hob sich in dem Maße, da der Kreis der intelligenten, am die Demokratie und die moderne Welt besorgten Leserschaft wuchs.

Der günstige Moment? Soeben erschien mit dem Titel „Allemagne“ das Buch eines der besten Kenner des gegenwärtigen Deutschlands. Es ist Jacques Nobécourt, prominentes Mitglied von „Le Monde“. Dort las ich mit stockendem Atem über die ZEIT:„Parmi les hebdomadaires: DIE ZEIT (Hambourg) incontestablement le meilleur de sa categorie dans l’ensemble de la presse occidentale, y compris les Etats-Unis.“

Eine wirtschaftlich entscheidende Auflagenhöhe erreicht, dazu die Überzeugung (auch des Verlegers), daß die Redaktion und der große Mitarbeiterkreis der ZEIT nicht anders, nicht besser zusammengesetzt sein könnte, dazu noch die Erfahrung so vieler Jahre, daß hier jeder mit Freiheit und mit Rücksicht, mit Leidenschaft und sogar Humor zum Ganzen beiträgt, schließlich noch das Kompliment eines außenstehenden und sehr kompetenten Fachmannes – der Augenblick könnte gar nicht günstiger sein.