Paris, Ende Mai

Seinen letzten Triumphzug bereitete ihm ein kommunistisches Regime: die Sozialistische Republik Rumänien. Als General de Gaulle seinen Staatsbesuch in Bukarest hastig beendet hatte und auf dem Pariser Flughafen wieder hatte seinen Ministern stand, war seine erste Bemerkung zur Lage so lakonisch und selbstsicher wie immer: „Wir werden dieser Krise mit den gewonnen Mitteln Herr werden.“

Das Mittel, das er einzusetzen hatte, war: Die souveräne Verachtung des Parlaments, das seine Regierung mit einem Tadelsantrag aus den Angeln heben wollte, das er aber mit der Drohung von Neuwahlen in Schach halten konnte. Danach durften die Unsicherheit auf den Straßen, die Streiks in den Betrieben und die Unruhe im Land weiter um sich greifen; denn der General schien von dem Glauben beseelt zu sein: Je schlimmer die Entwicklung, desto wahrscheinlicher, daß die Bevölkerung auf das erlösende Wort aus dem Mund des Mannes warten werde, der schon zweimal zum Retter des Vaterlandes geworden war. Ein neues „Ich habe euch verstanden!“ – und die Volksabstimmung würde seine Legitimation wieder bestätigen, vielleicht verstärken. So war es immer gewesen. Aber diesmal? Die Pariser zeigen wenig Zuversicht. Sie leeren die Lebensmittelgeschäfte.

Als der General die Parlamentsdebatte verfolgen wollte, brauchte er nicht erst eine Direktleitung anzuschalten. Zum erstenmal wurde eine Parlamentsdebatte über alle Fernsehsender übertragen. Die Journalisten des bis dahin fest in den Händen der Regierung liegenden Fernsehanstalten hatten es erzwungen. So sah und hörte ganz Frankreich, wie der von Gewissenskämpfen gezeichneten langjährige Minister de Gaulles, Edgar Pisani, erklärte: „Ich stimme gegen die Regierung.“ Und Pisani, dem noch zwei Tage vorher das Erziehungsministerium angeboten worden war, sagte weiter: „Diese Regierung sucht die Angst vor der neuen Zeit zu ihrem Verbündeten zu machen, statt sie überwinden zu helfen. Sie wird sich ihr Überleben mit späten und eiligen sozialen Zugeständnissen erkaufen – und die einzige Hoffnung, Europa, in Gefahr bringen.“

Am nächsten Tag hörte de Gaulle dann im Ministerrat die Warnung, es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Und an sein Ohr drang auch der Rat die aufgestaute Verärgerung der Massen brauche ein politisches Ventil, eine schnelle Umbildung der Regierung. Aber da türmten sich neue Schwierigkeiten auf; denn wenn ein Abgeordneter zum Minister ernannt wird, dann bleibt sein Platz im Parlament laut Gesetz für vier Wochen vakant. Die Regierung kann also erst kurz vor den Ferien riskieren, sechs oder sieben Abgeordnete im Parlament zu verlieren, weil sie jederzeit mit einem Tadelsantrag rechnen muß.

Nur magische Worte