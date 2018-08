Inhalt Seite 1 — Die Furcht vor China Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tilemann Grimm (Hrg.): „Mao Tse-tung: Ausgewählte Schriften“; S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1963; 398 Seiten.

Aus dem vierbändigen chinesischen Originalsammelwerk ausgewählter Schriften von Mao („Mao Tse-tung hsüan-chi“, Peking, 1961) hat der Bochumer Sinologe Professor Grimm die wichtigsten für den deutschen Leser zusammengestellt. Ein ausgezeichneter Überblick über die Gedanken des Mao Tse-tung, die man im Westen unter dem Sammelbegriff „Maoismus“ einzuordnen pflegt, wobei „Maoismus“ als eine Synthese von Marxismus-Leninismus und chinesischer Tradition und Wirklichkeit zu verstehen ist. Themen: Verhältnis von Theorie und Praxis, Revolution, Diktatur der Volksdemokratie, Kollektivierung der Landwirtschaft, kommunistische Machtergreifung, Taktik und Strategie des nationalen Befreiungskrieges oder des Volkskrieges. Die volkstümliche Darstellungsweise des chinesischen Denkers und Revolutionärs und ebenso die Kommentare des deutschen Herausgebers vereinfachen die Lektüre.

Genosse Mao Tse-tung über „Der Imperialismus und alle Reaktionäre sind Papiertiger“; Verlag für Fremdsprachige Literatur, Peking, 1958; 38 Seiten.

Dies ist die deutsche Übersetzung der Broschüre „Mao Tse-tung t’ungchih lun tikuochui ho ich ’ieh fantungp’ ai tushih chihlaohu“ (Volks-Verlag, Peking, 1958), Der Aufsatz wurde zum erstenmal am 27. Oktober 1958 im Parteiorgan „Renmin Ribao“ („Volks-Zeitung“) veröffentlicht; er enthält die Genesis des weltbekannten Begriffs „Papiertiger“, im Chinesischen „Chihlaohu“, ursprünglich ein Ausdruck für hohles Machtpathos. Mao im August 1946 auf eine Frage der amerikanischen Journalistin Anna Louise Strong: „Die Atombombe ist ein Papiertiger, den die amerikanischen Reaktionäre benutzen, um die Menschen einzuschüchtern. Nach außen ist er furchterregend, in Wirklichkeit braucht man ihn nicht zu fürchten... Alle Reaktionäre sind Papiertiger. Von außen gesehen, machen sie einen furchterregenden Eindruck, aber in Wirklichkeit besitzen sie keine besondere Kraft...“

Jean Lacouture: „Ho Chi Minh“; Editions du Seuil, Paris, 1967; 256 Seiten.

Der Pariser Professor für Politische Wissenschaft schildert den Lebensweg des Staatschefs von Nordvietnam. Dieser „Onkel Ho“ alias Chung, alias Nguyen Tat Thành, alias Ba, alias Nguyen Ai Quoc, alias Vuong und alias Line kann sich kaum mit Lenin oder Mao, geschweige denn mit Stalin messen; wäre er in Europa geboren, so wäre er allenfalls ein einfacher, gewissenhafter Parteifunktionär geworden und geblieben. Die Kapitelüberschriften verraten ein wenig auch vom Schicksal seines Volkes: der Bauerjunge, der Auswanderer, der Kämpfer, der Führer, der Gefangene, der Befreier, der Unterhändler, der Reisende, der Freischärler im Maquis, der Sieger, der Nationalist zwischen Peking und Moskau, der Patriot im Krieg mit Amerika. Eine Lektüre dieser Biographie in Verbindung mit den aus der Feder Ho Tschi Minhs stammenden Schriften „Oeuvres choisies“ (Drei Bände, Editions en langue érangère, Hanoi, 1962; auch Carnets de Prison, Seghers, Paris, 1963) ist zu empfehlen.

Edwin O. Reischauer: „Beyond Vietnam: The United States and Asia“; Alfred A. Knopf, New York, 1967; 242 Seiten.