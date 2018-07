Ludwig van Beethoven: „Klavierkonzert Nr. 3 c-moll“ und „Sonate Nr. 27, e-moll“; Solomon, Philharmonia Orchester, Leitung: Herbert Menges; Electrola ASD SREG 1053, 10,– DM

Ludwig van Beethoven: „Sonaten Nr. 8 (,Pathétique‘), 14 (,Mondschein‘) und 27 (,Les Adieux’)“; Solomon; Electrola ASD REG 1064, 10,– DM

Solomon Cutner machte als Kind in seiner Heimatstadt London Furore, als er, achtjährig, Tschaikowskys b-moll-Konzert spielte. Um den heute Sechsundsechzigjährigen ist es inzwischen sehr still geworden: Seit Jahren ist Solomon – der Pianist verzichtet auf seinen Nachnamen – krank, er konzertiert nicht, spielt auch keine Aufnahmen mehr ein. Was Electrola jetzt erstmalig auf dem deutschen Markt anbietet, ist eine technisch aufgebesserte Fassung zehn Jahre alter englischer Aufnahmen – der niedrige Preis sollte niemanden kopfscheu machen, die Platten sind von höchstem künstlerischen Wert. Der erste Eindruck beim Klavierkonzert: eine romantisch angehauchte Interpretation. Hört man aber dann die Sonaten und spielt das Konzert noch einmal, weiß man: Mit romantischem Titanenbild oder feinsinnigem Lyrismus hat das nichts zu tun. „Ernst“ könnte man das nennen, was Solomon in den Stücken sucht, Härte und Herbheit, aber auch zarte, eher noch asketische Farben. Ruhige, sehr ruhige Tempi, wuchtige Akkorde und verhaltene Pianissimi, die so klingen, als suche da jemand etwas – ein bißchen Melancholie, ja Trauer spielt mit: Solomon hat recht, Beethoven war selten heiter oder gar ausgelassen.

Heinz Josef Herbort