Von Thomas v. Randow

Eineinhalb Kilometer unter der Erde in einer alten Goldmine nahe der Stadt Homestake im US-Staat South Dakota betreiben Physiker eine neue Art von Sternforschung: Neutrino-Astronomie. Ihr „Teleskop“ besteht im wesentlichen aus einem zylindrischen Faß, das mit 390 000 Liter Reinigungsflüssigkeit – Tetrachloräthylen – gefüllt ist. In diesem Tank werden Neutrinos eingefangen, Materieteilchen, die zum Teil aus der Hochatmosphäre stammen, wo sie beim Zusammenprall von kosmischen Strahlen und Luftpartikeln entstehen, zum anderen Teil aber, und das ist der interessante, von der Sonne und den ferneren Gestirnen kommen. Und wie die anderen Signale ‚ die Licht- und Radiowellen der Sterne, uns nicht nur Kunde von deren Existenz, sondern auch Auskunft über eine Reihe von Eigenschaften der kosmischen Objekte geben, können die von den Himmelskörpern abgeschleuderten und hier eintreffenden Neutrinos Informationen über ihren Ursprungsort vermitteln. Davon geht die Neutrino-Astronomie aus.

Die Physiker, die im Goldschacht in South Dakota Neutrinos entdecken wollen, erhoffen davon insbesondere Information über das Innere des uns nächststehenden Sterns, der Sonne. Jetzt haben sie ihr erstes Beobachtungsergebnis in der Zeitschrift „Physical Review Letters“ (20. Mai) veröffentlicht. Es hat die Astrophysiker überrascht, denn sie müssen wahrscheinlich ihre Vorstellungen von dem Prozeß, der die Energieproduktion der Sonne bewirkt, revidieren.

Neutrinos existierten ein Vierteljahrhundert lang nur in den Formeln der Theoretischen Physiker. Wolfgang Pauli hatte die Existenz dieses elektrisch ungeladenen, masselosen Teilchens im Jahre 1930 vorausgesagt, und Enrico Fermi hatte ihm den Namen Neutrino („kleines Neutrales“) gegeben und eine Anzahl seiner Eigenschaften errechnet. Als es schließlich 1956 experimentell entdeckt wurde, war es den Physikern schon sehr vertraut. Man wußte, daß es zwei Arten von Neutrinos und zu jeder der beiden noch ein Antiteilchen, also insgesamt vier verschiedene Neutrinos gibt, daß sie bei der Umwandlung eines Neutrons in ein Proton (Beta-Zerfall) und beim Zerfall einiger unstabiler Elementarteilchen, bei Kernspaltungs- und Kernverschmelzungsprozessen entstehen.

Es war kein Wunder, daß es so lange gedauert hat, bis der Nachweis des Neutrinos gelang – obwohl es im Universum mehr davon gibt als Atome –, denn es hat ein Durchdringungsvermögen wie keine andere bekannte Partikel. Es kann durch den ganzen Weltraum fliegen, ohne zu kollidieren. Nichts schirmt gegen Neutrinos ab. Sie fliegen in jedem Augenblick mit Lichtgeschwindigkeit durch unseren Körper, von allen Richtungen herkommend, auch von unten, weil sie selbst den Erdball passieren können.

Das Durchdringungsvermögen des Neutrinos, genauer gesagt, die geringe Wahrscheinlichkeit dafür, daß es mit anderen Materieteilchen in Wechselwirkung tritt, ist just die Eigenschaft, die es für die Astrophysiker interessant macht. Denn Neutrinos, die zum Beispiel im Kern der Sonne entstehen, gelangen von dort aus ungehindert und darum unverändert an die Oberfläche und weiter hinaus in den Weltraum – somit auch zur Erde. Unverändert, das aber ist gleichbedeutend damit, daß das Teilchen seine ursprüngliche Energie, seine Richtung und andere Charakteristika beibehält, also gewissermaßen einen Bericht über seine Entstehung mit sich führt.

Im Innern der Sonne müßten Neutrinos bei der Verschmelzung leichterer Atomkerne zu schwereren entstehen, während des sogenannten Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus’, der nach einem von Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker erdachten Modell die Sonnenenergie oder zumindest einen Teil davon liefert. Wie stark der davon hervorgerufene Neutrinoschauer auf der Erde sein müßte, hat man berechnet, und dabei stellte sich heraus, daß dieser Neutrinofluß dicht genug wäre, um von einem Detektor gemessen zu werden, den Raymond Davis, ein Physiker des Brookhaven National Laboratory in Upton (New York), entworfen und in dem ehemaligen Goldbergwerk bei Homestake errichtet hat.