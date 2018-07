William Attwood: „The Reds and the Blacks. A personal adventure: two tours of duty in revolutionary Africa as Kennedy’s Ambassador to Guinea and Johnson’s to Kenya“; Hutchinson, London; 341 Seiten, 42 sh.

Eberhard Stahn: „Kommunistische Modelle für Afrika? Ghana und Guinea“; Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung; Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, Hannover; 192 Seiten, 19,80 DM.

Die Hautfarbe der Afrikaner und der Kalte Krieg üben anscheinend einen unwiderstehlichen Reiz auf einige Autoren und Verlage aus, das moderne Afrika und seine Probleme mit Hilfe eines Farbenwortspiels zu beleuchten (Italiaander: Schwarze Haut in rotem Griff; Schatten: Afrika – Schwarz oder Rot?). Auch Attwood, von Beruf Journalist, glaubte auf diesen verführerischen Gag nicht verzichten zu können, während die andere, wissenschaftlich nüchterne Arbeit sehr wohl ohne ihn auskommt.

Attwoods Buch ist weniger eine Analyse Afrikas oder der beiden Länder, in denen der Autor amerikanischer Botschafter war (Guinea und Kenia), als eine flott, manchmal brillant geschriebene Reportage. Dabei erfährt man mehr über Amerika als über Afrika, mehr über die relative Formlosigkeit innerhalb des Wahlkampfteams von Kennedy, gerade nach seinem Amtsantritt, und den lähmenden Bürokratismus im State Department und in den Botschaften, als über die Probleme des andern Kontinents. Manchmal amüsant wirkt die Schilderung der Komplikationen, wenn in Afrika bei Empfängen indische neben pakistanische, arabische neben israelische Diplomaten zu sitzen kommen oder der amerikanische Botschafter neben einen Journalisten aus Ostberlin. Merken sollte man sich, daß nach dem Debakel in der Schweinebucht bei den meisten amerikanischen Botschaften der Geheimdienst dem Botschafter unmittelbar unterstellt wurde. Gerade dann wird die süffisante Bosheit, mit der sich Attwood darüber aufhält, daß angeblich rund die Hälfte der Diplomaten aus den sozialistischen Ländern Agenten von Geheimdiensten seien, doppelt unglaubwürdig, während die Agenten in den Botschaften Amerikas nur harmlose Zeitgenossen sein sollen.

Nicht minder krampfhaft wirken Attwoods Versuche, zu leugnen, daß Amerika das Ziel verfolge, Afrika vor dem Sozialismus oder Kommunismus zu bewahren. Bei näherem Zusehen erweist sich genau dies als die Aufgabe Attwoods, nur daß er sie intelligenter, unverkrampfter, offensichtlich auch erfolgreicher als andere zu lösen versuchte. Die Naivität, mit der er trotz Rassenunruhen und Vietnamkrieg den Afrikanern den „american way of life“ geschickt zu verkaufen verstand, liest sich allerdings heute nur noch wie verhaltener Hohn.

Von Afrika erfährt der Leser eigentlich nur in den Kapiteln, in denen Attwood mit Familie auf Reisen geht, dann allerdings vermittelt er einen plastischen Eindruck von der zivilisatorischen Distanz Afrikas und damit von den ungeheuren Problemen, die noch zu lösen sind. Instruktiv auch die Kapitel über jüngste afrikanische Zeitgeschichte – die Ausschaltung Oginga Odingas in Kenia und die „humanitäre“ Aktion der belgischen Paras in Stanleyville im November 1964.

Überraschend objektiv ist die Studie von Eberhard Stahn über Ghana und Guinea, überraschend angesichts der bisherigen Position der Friedrich-Ebert-Stiftung als getarnter Vorreiter im Kalten Krieg (das hat sich neuerdings mit der „neuen“ Ostpolitik wohl etwas geändert). Nach einer sorgfältigen, vergleichenden Analyse kommt Stahn zu einem Ergebnis, das man sich freilich bei etwas näherer Kenntnis der Situation auch schon vorher zusammenreimen konnte: Die ebenso hysterische wie selbstentlarvende Angst im Westen vor einer kommunistischen Machtergreifung in Ghana und Guinea war unbegründet. Guinea blieb, nachdem die Franzosen es 1958 im Zorn verstoßen und alles mitgenommen hatten, einschließlich Glühlampen und Telephonleitungen, ohnehin nichts übrig, als Hilfe dort zu suchen, wo sie angeboten wurde. Bei der notwendigen Improvisation auf der Basis kompletter Armut waren Rückschläge unvermeidlich; sie gehen weniger auf das Konto der Afrikaner oder einer plumpen und ineffektiven Sowjethilfe, als derjenigen, die den wenig noblen Bruch Frankreichs mit Guinea vollzogen oder hingenommen haben, so daß das junge Land in die Verzweiflung hineingetrieben wurde.

Etwas anders liegt der Fall in Ghana, das unter Nkrumah einerseits weitgehend seine ökonomischen Verbindungen zum Westen aufrechterhielt, andererseits aber den Ausbau zum Einparteienstaat viel radikaler und konsequenter vorantrieb als Guinea unter Sekou Touré, der erheblich pragmatischer vorging als sein Freund Nkrumah. Stahn weist nunmehr überzeugend nach, daß die kommunistischen Elemente im Ghana Nkrumahs und in Guinea weitgehend nur an der Oberfläche haften blieben. In fast allen anderen afrikanischen Ländern haben sich längst Einparteiensysteme mit ähnlichen Strukturformen gebildet, doch über sie hält sich bei uns niemand auf, weil sie in ihrer Außenpolitik mehr oder weniger der westlichen Linie folgen. Vielleicht kann das Buch Stahns einen Beitrag zu der größeren intellektuellen Redlichkeit leisten, die Außenminister Brandt offensichtlich gegenüber Afrika walten lassen möchte. Bitter nötig wäre sie schon. Imanuel Geiss