Selbstzerfleischung der Sozialdemokraten schadet nur: Die Partei muß durch Leistung überzeugen, nicht durch Ideologie

Niemand, ob Sozialdemokrat oder nicht, wird die Selbstzerfleischung der SPD ohne Sorge beobachten. Was ist eigentlich geschehen? Die Partei hat sich in der Stunde einer ernsten Krise für den Übertritt aus der Opposition in die Regierung entschlossen – und seitdem haben ihre Minister gute Arbeit geleistet.

Schiller hat einer moderneren Wirtschaftspolitik zum Durchbruch verholfen und wirklich einen „Aufschwung nach Maß“ zustande gebracht, Brandt die drohende außenpolitische Isolierung vermieden, Leber die überfällige Verkehrsreform wenigstens eingeleitet. Wenn man eine Rangliste der erfolgreichen Minister aufstellen könnte, würde außer Strauß kein Kabinettsmitglied der CDU/CSU auf den vorderen Plätzen zu finden

Vielleicht war die Entscheidung der SPD vom Dezember 1966 falsch, vielleicht hätte die Partei sich nicht mit der Mitverantwortung begnügen, sondern nach der vollen Macht greifen sollen. Aber selbst wenn eine SPD/FDP-Regierung Bestand gehabt hätte – welche andere Politik hätte sie denn betreiben sollen?

Auch dann wären die Sanierung der Finanzen und die Wiederankurbelung der Wirtschaft die wichtigsten Aufgaben gewesen – und besser wohl kaum gelöst worden. Eine „sozialistische“ Gesellschafts- und Sozialpolitik – was immer manche Schwärmer darunter verstehen mögen – hätte die FDP bestimmt nicht mitmachen können. Und die Hochschulreform wäre – weil Ländersache – bestimmt bis heute auch nicht zustande gekommen.

Warum also die Selbstzerfleischung der Partei?

Der Aufruf Heinz Kühns und anderer, die SPD müsse wieder nach „links“ rücken, zur „Volkspartei der Arbeiter“ werden, stellt doch keine Alternative dar. Es gibt nur noch knapp 8 Millionen Arbeiter bei Industrie und Baugewerbe – und alle Prognosen sagen, daß ihre Zahl ständig weiter sinken wird. Und wenn die „Versöhnung“ mit den Gewerkschaften gefordert wird: ist es wirklich so verlockend, sich an eine Organisation anzulehnen, die im letzten Jahr 130 000 Mitglieder verloren hat?