Von HAP Grieshaber

Die kleinen und großen Preise, die in unserem Land zu Ehren der Kultur verliehen werden, fallen oft erst dadurch auf, daß außer den Mitgliedern des Komitees niemandem so recht einleuchten will, warum hier eigentlich welche Entscheidungen getroffen wurden. Die Verleihung des „Kulturpreises des Deutschen Gewerkschaftsbundes“ für das Jahr 1968 an den Maler, Holzschneider, Drucker und verantwortungsbewußten Zeitgenossen HAP Grieshaber will uns jedoch als ein Fall einer ausgesprochen glücklichen Preisentscheidung erscheinen. Am 28. Mai nahm Grieshaber den mit 20 000 Mark dotierten Preis in Recklinghausen entgegen und sagte, unter anderem, das hier Abgedruckte.

Dieser Preis ist eine hohe Ehre für den Künstler, weil damit seine Werke als Kraft der sozialen Bewegung begriffen werden. Ich danke dem Deutschen Gewerkschaftsbund für seine Solidarität! Sie wird mir Stütze und Halt sein. Auch als Partisan und Franktireur, wie ich es zu bleiben gedenke. Meine Neigungen sind deswegen noch lange nicht anarchischer Natur, wie man aus solcher Haltung schließen könnte. Ich habe dort, wo ich stehe, sozial ein gutes Gewissen, bin mir der Verantwortung immer bewußt gewesen. Den Zweifel allerdings, der das Geheimnis der Werkstatt ausmacht, gebe ich für nichts und niemanden preis. Nichts ändert sich, wenn man als Künstler vorgestellt und gefeiert wird. Vor der Kunst ist alle Feierlichkeit ein Zirkus, welcher den Gaukler dem verehrten Publikum präsentiert mit den Worten: „Dieser Mann ist einzig für sich in seiner Gegenwart.“

Ich sage es, weil wir in einer solchen Gegenwart gerade leben, wo Festspiele Demonstrationen auslösen können, wo ein Kulturpreis einen für immer in die etablierte Ordnung bringen kann. Es soll kein Mißverständnis geben zwischen dem Kollektiv und dem, woraus der Künstler seine Nahrung zieht. Dieses festliche Haus gehört dem Arbeiter, also auch mir.

Kunst ist ja schließlich kein Beruf, und die meiste Zeit seines Lebens hat der Künstler keine Existenz. Ich bin fast mein Leben lang Arbeiter gewesen. Setzer, Drucker, Klischeezeichner, Kartograph, wissenschaftlicher Zeichner am Ultramikroskop, Zeitungsausträger, Maschinenschlosser, Bergmann, auch Schulmeister (Professor), Tierhalter, Bettler, Vater, Flugblattverteiler. Ich war es, um immer etwas zu essen zu haben und Zeit für die Freiheit herauszuschlagen, um jene Dinge zu machen, welche mir mehr am Herzen liegen.

Mit dem, was man unter Arbeit versteht, hat die Kunst wenig gemein. Der Schweiß der Künstler kommt von woanders her. Manchmal ist er so kurz wie die Liebe, öfters so lang wie die Sehnsucht. Es ist der biblische Schweiß der Genesis. Blicke ich zurück – wie es mir heute erlaubt ist – sind es meist jene seltenen Augenblicke gewesen, wo ich mich als Mensch fühlen konnte, meine eigene Wirklichkeit fand. Darum werde ich bis zuletzt verteidigen: es gibt nur einen guten Wein. Es gibt keine Kunst für Arbeiter, keinen Wein extra, keine Kunst außer ihr. Wahre Kunst, richtige Lederkoffer, teure Artischocken, weiche Pelze und zarte Haut, und nichts darunter! Es gibt nichts Besseres, sagten während der Besatzung die Elsässer, als etwas Gutes!

Ich bin froh, daß es heute so viel Kunst gibt. Unser Tisch ist jetzt herrschaftlich gedeckt. Man kann in unserem Lande alles einzeln genießen. Was für die wissenschaftliche Bildung stimmt, das trifft nicht zu für die künstlerische Bildung: Einheit. Die Speisen mitbestimmen wird immer ein Publikum, das erregt und begeistert ist, und selbst der, welcher in seiner Freizeit wenigstens sich ein Staunen und Ahnen leistet. Vor dieser Öffentlichkeit muß der Künstler sich bewähren, er muß aus ihr sich sein Publikum schaffen, nicht aus der undifferenzierten Kunstöffentlichkeit, die eine Ermattung der Kunst bedeuten würde.