Es war Samuel Butler, der seine höflichen Erehwon-Menschen die Beleidigung „lügen“ ersetzen ließ durch „sagen, was nicht ist“.

Die Verantwortlichen für die beiden deutschen Fernseh-Anstalten sagten, laut Associated Press, als sie am Montag in Hamburg ihr neues Programm-Schema ankündigten, was nicht ist.

Wie glaubhaft wäre wohl ein Kaufmann, der einen Laden aufmachte und begründete: Um dem Käufer eine bessere Auswahl zu bieten, verkaufen wir das gleiche wie der Laden nebenan?

Genauso aber verhalten sich ZDF und ARD. Die Sendungen im Ersten und Zweiten Programm sollen so koordiniert werden, daß um die gleiche Zeit in beiden Programmen so ziemlich das gleiche stattfindet. Zwischendurch floß mit ein: daß die Programme insgesamt gekürzt und daß die kritischsten und daher bei interessierten Zuschauern besonders beliebten, beim Establishment der Verwaltungs- und Programmbeiräte besonders unbeliebten Magazin-Sendungen „konzentriert“ werden sollen.

Es mag sein, daß die Fernseh-Verantwortlichen dafür bessere Gründe haben als die, die sie bekanntgaben.

Wir schlagen vor: schleunigst die wirklichen Gründe zu nennen und diese suspekten Sprachregelungen „Konzentration“ und „dem Zuschauer eine bessere Auswahl zu bieten“ schnell wieder aufzugeben. Rudolf Walter Leonhardt