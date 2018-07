Sehr sehenswert:

„Die Straße von Korinth“, von Claude Chabrol. Nur scheinbar eine Agenten-Geschichte wie jede andere: Überall in Griechenland will eine Organisation à la Spectre kleine schwarze Kästchen installieren, die das radargesteuerte Raketensystem der USA im östlichen Mittelmeerraum lahmlegen sollen, was deren Agenten im zweiten Anlauf natürlich zu verhindern wissen. Worauf Chabrol mit ihr hinauswill, verrät eine Schlußpointe des Films: Die beiden, die sich finden, sitzen in einem Flugzeug voller Priester; der Zuschauer ahnt nichts Gutes, denn als Priester verkleidet wandelten die Agenten der feindlichen Organisation durch den Film, doch diesmal, darf er aufatmend entdecken, handelt es sich um echte Vertreter der frommen Zunft; die unmöglichsten Kinogeschichten werden möglich durch die Bereitschaft des Zuschauers, sich düpieren zu lassen.

„Liebelei“ und „Lola Montez“, von Max Ophüls. „Ein Liebesfall“, von Dušan Makavejev. „Das junge Mädchen“, von Luis Buñuel. „Der Brief“, von Vlado Kristl. „Der Start“, von Jerzy Skolimowski. „La Chinoise“, von Jean-Luc Godard. „Zum Beispiel Balthasar“, von Robert Bresson. „Iwan der Schreckliche – Erster Teil“, vor Sergej M. Eisenstein. „Die Braut trug Schwarz“, von François Truffaut.

Sehenswert:

„Die fünf Geächteten“, von John Sturges. In einem früheren Western von John Sturges, in „Zwei rechnen ab“, war Burt Lancaster als Wyatt Earp noch ein Mann ohne Furcht und Tadel; in diesem unterzieht John Sturges den Mythos der Auseinandersetzung am O. K. Corral einer Revision die sich wie ein Kommentar auch zu seinen früheren Western ansieht. Das Genre altert zum Kino über Kino.

„Die fünf Vogelfreien“, von Vincent McEveety. „Planet der Affen“, von Franklin Schaffner. „Kaltblütig“, von Richard Brooks.

Ferner laufen: