Von der schwersten innen politischen Krise seit dreißig Jahren geschüttelt, trieb Frankreich Mitte der Woche einem lebensgefährlichen Kollaps zu. Unter dem Streikdruck von mehr als acht Millionen Arbeitnehmern hatte die gaullistische Regierung Pompidou am Wochenende vor den Forderungen der sechs wichtigsten Gewerkschaften kapituliert.

Sie stand daher ’praktisch mit leeren Händen da, als sie am Dienstag die Hiobsbotschaft vernahm: Die kommunistisch gelenkte Gewerkschaft CGT gab die Fortsetzung des Streiks bekannt, da eine „überwältigende Mehrheit“ der werktätigen Bevölkerung die Konzessionen der Regierung als „unzureichend“ ablehne. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes dauerten noch an, ließen aber nur wenig Hoffnung auf Einigung erkennen.

Die CGT rief alle Arbeiter für Mittwoch zu Massendemonstrationen auf. Sie appellierte an alle anderen Gewerkschaften und an den Allgemeinen Studentenverband UNEF, sich den Kundgebungen anzuschließen. Damit zeichnet sich eine Einheitsfront zwischen Arbeitern und Studenten ab, die von den Kommunisten bisher gemieden wurde.

Die Gefahr bewaffneter Zusammenstöße mit der Polizei ist ebenfalls nicht mehr auszuschließen, seit von den Sicherheitsbehörden – so Informationsminister Gorse – in Lyon und anderswo geheime Waffenlager entdeckt wurden. Die ersten Toten hatte es bereits am Freitag voriger Woche gegeben, als in Paris ein Demonstrant erstochen und in Lyon ein Polizeikommissar von einem Lkw überrollt worden war.

Angesichts der Tumulte wichen die Autoritäten der Fünften Republik immer weiter zurück. Nach der Amnestie für Teilnehmer an Demonstrationen zwischen dem 1. Februar und 15. Mai brachte die Regierung am Dienstag ein weiteres Opfer: Erziehungsminister Peyrefitte, der die Unruhe an den Universitäten vor vier Wochen mit ungeschickter Hand zum offenen Aufruhr höchgekitzelt hatte, trat zurück.

In einem Referendum soll die französische Bevölkerung am 16. Juni über die Reformen abstimmen, die das gaullistische Regime am Erziehungssystem und an der Wirtschaftsstruktur vornehmen will. In einer mit Spannung erwarteten Fernsehansprache (Dauer: sieben Minuten) hatte de Gaulle am Freitag voriger Woche die Volksabstimmung angekündigt, von der der Staatspräsident auch die Fortführung seines Amtes abhängig machen will. Vor und nach der Ansprache kam es in Paris, Lyon und anderen Städten zu blutigen Unruhen. Die Pariser Börse wurde von Demonstranten gestürmt und brannte aus.

Die Tumulte hatten sich an einer Kundgebung militanter Anhänger des deutsch-französischen Studentenführers Cohn-Bendit entzündet, der vom französischen Innenminister zur persona non grata erklärt worden war. Ein Versuch des „roten Dany“, der sich gerade in Deutschland aufhielt, die französische Grenze bei Saarbrücken mit Hilfe deutscher Studenten zu überschreiten, wurde von der Polizei vereitelt. Am Dienstag tauchte er wieder in Paris auf.