Der Streit um das Notstandsgesetz stand in dieser Woche im Mittelpunkt des politischen Geschehens in Bonn. Hier wurde um jede einzelne Formulierung gekämpft und das Für und Wider jeder Bestimmung von Gegnern und Befürwortern der Gesetze sorgfältig geprüft. Es wäre schön, wenn solche Sorgfalt Schule machen würde. Doch leider, in Finanzfragen vermißt man sie immer wieder.

Da ist die 20. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz, die von der Bundesregierung vorgelegt worden ist und ansehnliche Leistungsverbesserungen bringen sollte. 737 Millionen Mark hätten bis 1979 zusätzlich ausgegeben werden müssen. Der zuständige Bundestagsausschuß erhöhte den Betrag nochmals um 795 Millionen Mark, das Plenum stimmte zu. Ausschußvorsitzender Mick meinte, die Mehrbelastung des Steuerzahlers sei gering, es verzögere sich lediglich ein „schnelleres Absinken der Belastung“.

Hier griffen unsere Abgeordneten wieder einmal kräftig in die Staatskasse, ohne daß jemand Auskunft darüber geben kann, ob die so festgelegten Finanzierungsmittel in fünf oder zehn Jahren verfügbar sind oder ob sie an anderer Stelle noch wichtiger wären. Die Abgeordneten sind drauf und dran, wieder in ähnlich unsinniger Weise Wahlgeschenke zu verteilen wie 1965. Das klägliche Ende der Regierung Erhard scheint niemand mehr zu schrecken.

*

Man sollte glauben, daß wenigstens der Kanzler Vorsicht walten ließe – aber nein. Obwohl die in der Regierungsvorlage veranschlagten Ausgaben mehr als verdoppelt wurden, hat Kiesinger kein Veto eingelegt. Artikel 113 der Verfassung hätte ihm die Möglichkeit dazu gegeben.

Die Novelle zum Lastenausgleichsgesetz ist, wohlgemerkt, kein Ausnahmefall. Im Ausschuß für Kriegs- und Vertreibungsschäden sind die Abgeordneten drauf und dran, die Zahlungen nach dem Reparationsschädengesetz um 50 Prozent höher anzusetzen als in der Regierungsvorlage vorgesehen ist. Die Zinsen sollen den Geschädigten ab 1. Januar 1953 nachgezahlt werden. Die Regierung möchte die Zinsen für 15 Jahre sparen und erst ab 1968 zahlen. Differenz: 620 Millionen Mark. Auch das erklärt, warum die Flut der Ausgaben so schnell und – wie man oft von Abgeordneten hört – unabänderlich anschwillt.

Dabei haben wir ja eigentlich, als Errungenschaft der Großen Koalition, eine Finanzplanung. In diesen Tagen wird sie bis zum Jahre 1972 fortgeschrieben. Darin wird von Jahr zu Jahr festgelegt, wie sich die Ausgaben entwickeln sollen. Um den Sozialetat wegen der Änderungen bei der LAG-Novelle nicht über das in der Finanzplanung vorgesehene Maß auszuweiten, müßte dort an anderer Stelle gekürzt werden. Hält das jemand noch im Ernst für möglich?