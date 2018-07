Auf den Tag genau 51 Wochen nach der Sezession Biafras vom nigerianischen Mutterland trafen sich die Vertreter der beiden Kriegsparteien am Donnerstag voriger Woche in Kampala/Uganda zu Friedensgesprächen. Die Atmosphäre war frostig. Sir Louis Mbanafo legte in langen legalistischen und historischen Diskursen den Standpunkt Biafras dar. Chief Anthony Enaharo bedauerte, daß man nicht hart feilschen könne. Nur eins tat er nicht: Er versagte Biafra – nach dem Fall der letzten Hafenstadt Port Harcourt in großer Bedrängnis – die sofortige Waffenruhe. Die Gespräche, kaum drei Tage alt, drohten zu scheitern.

Eine gemeinsame Initiative des Uganda-Präsidenten Obote und des Chefs des Londoner Commonwealth-Sekretariats, Arnold Smith, brachte die Unterhändler an den Konferenztisch zurück. Enaharo offerierte einen Waffenstillstand – unter der Bedingung, daß Biafra seine Sezession widerruft. Mbanafo wertete den Vorschlag als „Aufforderung zur Kapitulation“.