Der größte deutsche Kautschukverarbeiter, die Continental Gummi-Werke in Hannover, trägt die Einbußen des Jahres 1967 – grob gerechnet fehlen der Umsatz und die Produktion eines Monats – mit Gelassenheit. „Gemessen am Konjunkturrückgang wichtiger Abnehmergruppen“, so heißt es im Geschäftsbericht, „hielt sich der Umsatz des Unternehmens auf verhältnismäßig gutem Niveau.“ Der Marktanteil (rund ein Drittel) konnte behauptet werden. Nicht ganz so gelassen reagierte die Spitze des großen deutschen Reifenkonzerns allerdings auf die Ertragslage. Preisdruck auf allen Gebieten – Continental stellt neben Reifen noch technische Artikel aller Art, darunter zahlreiche Gummi- und Kunststofferzeugnisse her –, die unbefriedigende Kapazitätsauslastung und gestiegene Personalkosten führten trotz Verringerung der Belegschaft zu einer Einbuße. Wenn der Gewinn pro Aktie 1966 auf rund 20 Mark geschätzt wurde, so dürfte er 1967 nur noch bei gut 18 Mark gelegen haben. Die Rücknahme der Dividende um ein Prozent verdeutlicht diese Situation auch den Aktionären.

Dennoch ist die Continental-Verwaltung um die Zukunft nicht besorgt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres konnte der Umsatz gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um 15 Prozent gesteigert werden. Die Kapazität ist besser ausgelastet, Rationalisierungserfolge zeichnen sich ab. Den rund 10 000 freien Aktionären und dem Großaktionär (Familie von Opel mit rund 20 Prozent Kapitalanteil) winkt bei gleichbleibender Entwicklung für 1968 wieder eine Erhöhung der Dividende.

Der „mit fester Überzeugung vertretene Optimismus“ scheint sich auch dahin auszuwirken, daß die nächste größere Investitionsphase – von 1965 bis 1967 wurden über 300 Millionen Mark investiert – langsam wieder anrollt. Ein genaues Konzept liege zwar noch nicht vor, erklärte die – schon immer als sehr vorsichtig bekannte – Verwaltung. Aber viel werde von der Umstellung des Kraftfahrers auf die besseren, allerdings auch noch teureren Radialreifen in Gürtelbauweise abhängen, Der Anteil von Radialreifen im Zweitgeschäft liegt heute bei rund einem Viertel. Sollten die Automobilhersteller dazu übergehen (und VW tut es bei seinem neuen Modell), die Erstausstattung mit Gürtelreifen zu versehen, so reichen die Kapazitäten nicht aus. Die Continental-Forschung ist indes auch auf anderen Gebieten nicht untätig. Konstruiert wurde unter anderem ein Kunststoffreifen. Aber seine Anwendung liegt – wenn überhaupt – noch in sehr weiter Ferne. Das bisher größte Hindernis ist – noch – der zu starke Rollverschleiß. EH.