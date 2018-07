Sonntag, 26. Mai, 1. Programm: „... so antworten Sie mit Ja“

Das sind des deutschen Fernsehens beste Minuten, da lohnt sich das Zuschauen; das Bekannteste erweist sich als fremd, im Alltäglichen beginnen Dämonen sichtbar zu werden, und der Betrachter am Bildschirm gewinnt Einsichten, die ihm kein anderes Medium vermitteln kann. Immer wieder die Bestätigung der Eingangssätze aus dem Büchnerschen „Danton“, immer wieder die Demonstration der Wildnis inmitten des scheinbar so freundlich angeordneten Parks, immer wieder der Nachweis, wie unheimlich das angeblich vertraute Daheim ist, dieser Bezirk zwischen dem Metzgerladen von Castrop-Rauxel und der Cuxhavener Kartonfabrik (seit siebzig Jahren im Familienbesitz). Man erinnert sich an den Polizisten a. D. namens Schmidt, der vor Jahren im Fernsehen erklärte: „Ich habe mich um den Posten des Scharfrichters beworben“; man erinnert sich an das Gesicht des Bergmanns Eppi Wisocki, der einst in Bitorffs Reportage über den Untergang der Zeche „Graf Bismarck“ erklärte: „Ich hätte den Bergbau niemals verlassen, aber der Bergbau verläßt mich. Ich hab’ keine Chance.“ Man erinnert sich an Kurgastgesichter in Baden-Baden und Nauheim, und man erinnert sich an jenes Mägdelein aus gutem Hause, das im „Geständnis vor der Kamera“ über ihren Körper sprach, als sei der ein Investmentpapier. Zu ihnen, dem Mägdelein und dem Henker, dem „Abseits“-Schreier im Stadion und jenem Selbstmordkandidaten, dem ein fremdländisch redender Hypnotiseur mit den Worten Mut zusprach „Sei ruhig, Walter, der Tiger ist im Käfig und schläft“ – zu ihnen gesellten sich, vorgeführt in Erich Bottlingers Sendung „... so antworten Sie mit Ja“, fünf Hochzeitspaare, deren Gesichter man behalten wird. Die Auswahl war gut, der Kameramann verstand sein Metier. Die fröhlich kreischende Gesellschaft, versammelt in einer Küche irgendwo im Kohlenrevier, gewann ebenso Anschaulichkeit wie die Kollektion der Georges-Grosz- und Tucholsky-Popos und Contrepopos, deren der Photograph bei Gelegenheit einer Industriellen-Hochzeit ansichtig wurde – Mann und Frau aus der Parfüm-Branche stammend, Liebesheirat, Hochzeit beweist: Wir können nicht nur Geld verdienen, sondern auch feiern. Auf Sesseln stehend klatschten die Muttis im Nerz; im Kleinbürgermilieu hielt Onkel Max eine Rede; ein Schubert-Lied sang der Freund; im Stall schunkelte die Gemeinde der Dörper, ein Pastor dankte fürs Essen, der Bräutigam sagte: „Wir bleiben auf dem väterlichen Hof; wenn wir etwas haben wollen, müssen wir fragen; Geld bekommen wir nicht, aber man wird es uns geben“, und die Braut sagte: „Ich will Hausfrieden halten.“ Die Antworten waren meist stereotyp, Gefühle wurden oft von der Stange geliefert, nur der Lehrer und das Arbeiterpaar redeten freimütiger. „Ich habe mich kirchlich trauen lassen“, meinte die Lkw-Fahrerin, „weil ich jemanden haben möchte, zu dem ich kommen kann, wenn es mir schlecht geht.“ „Ich stehe mich nicht gut mit meinen Schwiegereltern“, sagte der Lehrer, „und ich weiß nicht, ob ich meine Frau liebe. Doch das ist nicht wichtig, wir haben viel miteinander zu reden, darauf kommt’s an.“

Ein Jammer freilich, daß die Fragen so einfallslos waren und das Grundschema nicht nuanciert und ergänzt wurde – wie blitzte es auf, als der Bergmann erklärte, er hätte niemals ein Mädchen heiraten mögen, deren Vater ein Haus- oder Geschäftsbesitzer sei! Wie wurde da – und hätte des Kommentars eines Soziologen bedurft – ein „Oben-Unten-Schema“ erkennbar, eine Trennung zwischen den Besitzern und den Besitzlosen, die, wie man hört, es hierzulande doch gar nicht mehr gibt. Momos