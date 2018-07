Inhalt Seite 1 — Horst Krüger: Günter Grass als Politiker Seite 2 Auf einer Seite lesen

zu sein, hat er auf eigene Faust und Rechnung damals allein zweiundfünfzig Wahlveranstaltungen durchgeführt. Die Begeisterung eines Spätberufenen war nicht am Werk. Er sah in der SPD nicht das strahlendste Weiß, er wußte, daß er nur zwischen verschiedenen Grautönen die Wahl anbieten konnte. Menschliche Beziehungen, die Bindung an Willy Brandt, eine gewisse Animosität gegen Herbert Wehner sind spürbar, ein ausgeprägter Sinn für Macht, ein offenbar kaum zu erschütterndes Vertrauen auf das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie, ein für deutsche Schriftsteller erstaunlicher Nerv für Öffentlichkeit und Massenwirkung, schließlich ein nicht gering entwickeltes Selbstbewußtsein – so trat er in die politische Arena. Er stieß auf die SPD in einem Augenblick, wo altgediente Sozialisten sie zu verlassen begannen. Er war nicht ideologisch, sondern pragmatisch und personell an dieser Partei interessiert. Er wollte dem Kanzlerkandidaten Brandt 1965 zum Sieg verhelfen. Mit Recht sah er in der Machtübernahme durch die Sozialdemokraten damals eine Chance für die festgefahrene Politik der CDU. Er hat dafür gestritten. Er ist unterlegen, nicht nur damals.

Dieses nüchterne staatsbürgerliche Engagement eines Schriftstellers verdient Respekt und Reverenz. So offen, so ungedeckt hat sich noch kein deutscher Autor in die Drecklinie des politischen Kleinkampfes vorgewagt. Während Alfred Andersch sich von seinem frühen Sozialismus immer mehr auf eine künstlerische Privatexistenz zurückzog, während Enzensberger und Weiss in die leicht überschaubare und im Grunde eindeutige Klassensituation der Dritten Welt auswichen, hat sich Grass hier am Ort festgebissen. Große Szenen, Dossiers, Bühnenstücke gibt das nicht her. „O ihr schmalbrüstigen Radikalen“, heißt es in der Rede „Über das Selbstverständliche“, „denen Reformen zu langsam und widersprüchlich verlaufen. Ihr redet Revolutionen das Wort, die längst stattgefunden und sich selbst umgebracht haben, während die vielverlachten Reformisten, soweit sie die Revolution von links und rechts überlebten, unverdrossen hier ein bißchen verbessern, dort bebend, aber immer das Recht verteidigend, ihr Programm den wechselnden Zeiten anpassen, also von Kompromissen gehemmt, unendlich langsam vom Fleck kommen und sich Sozialdemokraten nennen. Ihnen gehört mein Respekt.“

Das Zitat beleuchtet nicht nur seine politische Position, es sagt als Sprachmuster auch etwas über den Stil und die Technik des politischen Publizisten Grass aus. Ein stark oratorischer Ton, der Bekenntnisse übertragen will, der sich auf kritische Reflexion nicht einläßt, ist seine Stärke. Bei allem Sinn für Polemik und Massenwirksamkeit schwingt oft etwas Sängerisches, kraftvoll Altväterliches, ein Ton von Biedermeier mit. Der Mantel des Walt Whitman, den er sich bei seinen Wahlreden gelegentlich umwirft, ist etwas zu weit geschneidert und paßt eigentlich wenig zu dem spröden Stoff, der zur Verhandlung steht.

Grass ist ja aus seiner Parteinahme gezwungen, der deutschen Öffentlichkeit die SPD als die Alternative zur CDU/CSU zu empfehlen. Da schon damals der Spielraum sehr klein geworden war, kann eine gewisse Dürftigkeit der Argumente nicht wundernehmen, die durch eine stark bekenntnishafte Metaphorik moralisch hochgetrieben werden. Adenauers Kanzlerdemokratie, das Ärgernis Globke, Erhards formierte Gesellschaft, der infame biographische Verleumdungsfeldzug gegen Willy Brandt, die Affären des Franz Josef Strauß, der braune Fleck auf der weißen Weste des Kurt Georg Kiesinger – das sind seine immer wiederkehrenden Schlüsselargumente, die ihn subjektiv ehren, die aber im Spiel der Macht, man weiß das, merkwürdig gewichtlos bleiben. Nicht einmal der Staat Israel hat sich an Adenauers Globke ernstlich gestoßen. Macht arrangiert sich nach anderem Kalkül.

Ich fürchte, der Schriftsteller, so sehr er sich in das Handwerk der Politik einläßt, hinkt hinter den primären Entscheidungen der Macht immer hinterher. Im Geflecht der vielfältigen Sach- und Personalfragen bleibt er ein Außenstehender. Es ist ihm nicht möglich, alle Kompromisse und Winkelzüge mitzumachen, die Parteien im demokratischen Zusammenspiel natürlich machen müssen. Schon in der Darmstädter Rede „Über das Selbstverständliche“, unmittelbar nach der Wahlniederlage 1965, wird ein Zug von Verbitterung spürbar. In Wahrheit ist eben dieser Kampf eines deutschen Schriftstellers für eine Partei gerade nicht „das Selbstverständliche“, als das es Grass hinstellen will. Es ist das Exzeptionelle.

Der Versuch ist ungewöhnlich und ehrenhaft: mit Worten einwirken, durch Beispiel überzeugen, durch Überredung werben. Wahlen sind für Grass „Appelle an die Vernunft“. Ob er das selber glaubt? Die Sozialdemokratie ist für ihn die Trägerin von Vernunft und Aufklärung in unserer Geschichte. Dafür spricht vieles, aber in jüngster Zeit spricht auch einiges dagegen. Spätestens bei der Bildung der Großen Koalition legt Grass den Finger darauf; er spricht von der „miesen Ehe“, der „melancholischen Koalition“. „Überspannen Sie nicht den Bogen“, schreibt Grass an Willy Brandt, „es könnte die SPD daran zerbrechen. Es könnte unserem Land unheilbarer Schaden zugefügt werden.“

Und wenige Seiten früher sieht er hellsichtig – im Dezember 1966 – unsere heutige Situation: „Die Jugend unseres Landes jedoch wird sich vom Staat und seiner Verfassung abkehren: sie wird sich nach links und rechts verrennen, sobald diese miese Ehe beschlossen sein wird.“ Goldene Worte, möchte man sagen, nur Parteipolitik agiert nicht nach solchen Regeln. Sie organisiert sich nach anderen Gesetzen, und während Grass noch mit Recht gegen Kiesingers NS-Zugehörigkeit Klage führt, hat sich Herbert Wehner mit Kiesinger längst arrangiert. Nicht, weil Wehner das Schlechte in der SPD verkörperte, sondern weil er an anderes denken muß. Der Schriftsteller bleibt mit seiner Moral zuletzt doch auf der Strecke.