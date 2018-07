Wenn Fahrzeuge nicht fahren, sondern stehen, handelt es sich um „ruhenden Verkehr“. Das ist ein drolliges amtliches Wort, aber es will nicht heißen, daß der „Verkehrsteilnehmer“ seine Ruhe hat. Nehmen wir an: Ein Auto ist vorschriftsmäßig geparkt, und die Parkuhr ist noch nicht abgelaufen: Wetten, daß der Fahrer sich dennoch schuldig machen kann?

In Hannover hatte die Polizei beschlossen, einen „Sondereinsatz“ im „ruhenden Verkehr“ durchzuführen. Die Herrschaften machten das so: Sie rüttelten an den Türen von 28 518 Fahrzeugen und fanden, daß 599 Autos nicht verschlossen waren. Sie schrieben 599 Strafzettel aus. Das war ein schöner Erfolg.

Im „ruhenden Verkehr“ muß ein abschließbares Verkehrsmittel verschlossen sein. Wenn nicht, macht sich der „Halter“ strafbar. Auf diese Vorschrift wies die Polizei nachdrücklich hin, wobei sie betonte, in vielen unverschlossenen Autos seien Pelzmäntel, Photo- und Fernsehapparate, Schmuck und gefüllte Aktentaschen gewesen. Die Sachen wurden „sichergestellt“; das heißt: Die Polizisten nahmen sie aufs Revier mit. So wurde den „Haltern“ nicht nur die Geldstrafe, sondern auch die Plackerei auferlegt, ihre Sachen wieder einzusammeln.

Warum die Polizei so etwas macht, wird aus folgendem Hinweis deutlich: 205 „Halter“ bewahrten in ihren wohlverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände in einer „zum Diebstahl aufreizenden Art“. Diese „Halter“ gingen zwar ohne Geldstrafe, doch auch nicht ohne Plackerei aus. Sie wurden, wie es im Polizeibericht hieß, „auf die Gefahr von Diebstählen hingewiesen“.

Wenn einem „Halter“ ein solcher Sondereinsatz im „ruhenden Verkehr“ nicht gefällt, muß er sich sagen lassen: Vorschrift! „Wir haben unsere Vorschriften.“ Auf diese Weise hat die Polizei das letzte Wort. Weil dies aber die „Halter“ fast regelmäßig verärgert, so daß sie den Hinweisen der Polizei nicht das rechte Gehör schenken, soll hier, an dieser Stelle, dargelegt werden, wie die Sache in den Augen der Polizisten vermutlich aussieht. Audiatur et altera pars!

Ein Polizist rüttelt an einer Autotür, worauf sich diese öffnet. Strafbarer Fall! Denn mag das Auto selbst leer sein, so besteht immer noch der Verdacht, daß es Gegenstände enthielt, die bereits gestohlen wurden. Liegen jedoch Persianer-Mäntel und Diademe im ruhenden Verkehrsmittel, so reizt dies zum Diebstahl auch dann auf, wenn die Tür verschlossen ist. Mit anderen Worten: Seine Berufserfahrung und seine Vorschriften haben den Polizisten belehrt, daß die Welt einerseits aus Dieben besteht, andererseits aus Bestohlenen, die ihre Sachen wiederhaben wollen und gleich schreien: „Polizei!“ Beides, der Diebstahl und die Suche nach dem Dieb, ist der Polizei unangenehm.

Historisch ist in diesen Falle interessant, daß wir, als wir Rekruten waren, bestraft vurden, wenn wir unseren Spind offen ließen. Wir hatten unsere lieben Kameraden zu etwas Schrecklichem verleitet: zum „Kameradendiebstahl“.