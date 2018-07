Reimer Hansen: „Das Ende des Dritten Reiches. Die deutsche Kapitulation 1945“; Ernst Klett Verlag, Stuttgart; 247 Seiten, 19,80 DM.

Es fehlten bisher wissenschaftliche Darstellungen, in denen die Ereignisse um die deutsche Kapitulation systematisch und chronologisch detailliert untersucht werden. Inzwischen sind nacheinander drei aufschlußreiche Arbeiten erschienen, die, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, diese spürbare Lücke zu füllen beginnen.

Der Holländer L. J. Hartog hat in anschaulicher Weise und aus dem Blickwinkel des kritischen Beobachters die „Schlacht um Deutschland“ 1944/45 behandelt. Dabei stützte er sich im wesentlichen auf das gedruckte Schrifttum des Westens. Frau M. G. Steinen hat versucht, die 23 Tage der Regierung Dönitz, die Maßnahmen vor und nach der Kapitulation (siehe die nebenstehende Besprechung) zu analysieren.

Weiter gespannt ist der Bogen in der verdienstvollen und straff auf das Thema konzentrierten Studie von R. Hansen (Kiel). Ausgehend von der Forderung der Alliierten nach bedingungsloser Kapitulation Deutschlands, Italiens und Japans – als Konsequenz der radikalisierten Kriegführung auf beiden Seiten – untersucht er zunächst die verschiedenen Initiativen auf deutscher Seite (im besonderen die der Satrapen Hitlers: Himmler, Göring, Ribbentrop und Goebbels), den Krieg mit den Westmächten oder mit der Sowjetunion auf dem Wege separater Verständigung zu beenden. Sodann geht er auf die stufenweise erfolgenden Teilkapitulationen der Wehrmacht auf allen Kriegsschauplätzen ein. Im Mittelpunkt der Abhandlung stehen allerdings auch bei ihm Verdienst und Grenzen des Großadmirals Dönitz und der letzten Reichsregierung.

Unter den zahlreichen mit großer Akribie behandelten Themen verdient vor allem die Frage Beachtung, warum Hitler ausgerechnet Dönitz zu seinem Nachfolger bestellt hat. Der Verfasser weist überzeugend nach, daß die Ernennung wahrscheinlich auf Bormann (zudem auf Goebbels) zurückzuführen sein dürfte, weil sich dieser einen wesentlichen Einfluß auch auf den künftigen Staatsapparat zu sichern wünschte. Allerdings scheint mir der Hinweis von Steinert einleuchtend zu sein, daß Dönitz möglicherweise auch deshalb in Frage gekommen ist, weil er vom Typ einer der wenigen Offiziere zu sein schien, den die Alliierten bei Verhandlungen akzeptiert hätten, weil sich der Admiral durch die Art seiner Seekriegführung vorteilhaft von der Vernichtungspolitik der anderen unterschieden habe.

Freilich: nicht jedes Urteil Hansens wird man widerspruchslos akzeptieren können. So erscheint esrecht problematisch, die bis jetzt noch nicht näher erforschten Geheimgespräche zwischen Deutschland und der Sowjetunion im Kriege als echte Alternative Stalins zu interpretieren. Ganz abgesehen davon, daß wir über die sowjetischen internen Erwägungen nur sehr wenig wissen, ließ Hitlers Parole, Deutschland werde Weltmacht oder überhaupt nicht sein, keinen Spielraum für irgendwelche Kompromisse. Und das haben die Politiker im Kreml durchaus begriffen.

Was die Paladine Hitlers anbetrifft, von denen jeder auf eigene Faust mit den Gegnern Fühlung aufnehmen wollte, so ist zu bemerken, daß nicht allein die alliierte Forderung nach Gesamtkapitulation aller Streitkräfte getrennten Abmachungen im Wege stand, sondern sicherlich auch in hohem Maße die Unglaub Würdigkeit dieser nationalsozialistischen Potentaten, die jeden Vertrauenskredit im Ausland verloren hatten. Zu bedauern bleibt schließlich noch, daß Hansen (übrigens die anderen Autoren in gleicher Weise) die sowjetischen Publikationen nicht ausgewertet hat, obgleich diese manchen neuen Aspekt eröffnen.

Diese wenigen kritischen Bemerkungen schmälern in keiner Weise das Verdienst dieser überaus gelungenen Arbeit. Hans-Adolf Jacobson